Ушедший из мэрии Перми чиновник возглавил штаб народных дружин в Пермском округе

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Дмитрий Мясоедов будет отвечать за народные дружины в Пермском округе
Дмитрий Мясоедов будет отвечать за народные дружины в Пермском округе Фото:

Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа (Пермский край) Дмитрий Мясоедов возглавил штаб народных дружин в муниципалитете. Это следует из постановления на сайте окружной администрации.

«Мясоедов Дмитрий Анатольевич, заместитель главы администрации Пермского муниципального округа, начальник управления территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальник штаба народных дружин Пермского муниципального округа», — сказано в документе. Документ опубликован на сайте окружной администрации.

В открытых источниках сообщается, что на территории Пермского округа действует пять добровольных народных дружин: Сылвенская, Усть-Качкинская, Култаевская, Гамовская и Юговская. Их задача — обеспечивать общественный порядок, в том числе на культурно-массовых мероприятиях, помогать сотрудникам полиции, проводить профилактику правонарушений, искать пропавших людей. Мясоедов до перехода в Пермский округ работал в мэрии Перми, где возглавлял департамент дорог и благоустройства.

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Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа (Пермский край) Дмитрий Мясоедов возглавил штаб народных дружин в муниципалитете. Это следует из постановления на сайте окружной администрации. «Мясоедов Дмитрий Анатольевич, заместитель главы администрации Пермского муниципального округа, начальник управления территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальник штаба народных дружин Пермского муниципального округа», — сказано в документе. Документ опубликован на сайте окружной администрации. В открытых источниках сообщается, что на территории Пермского округа действует пять добровольных народных дружин: Сылвенская, Усть-Качкинская, Култаевская, Гамовская и Юговская. Их задача — обеспечивать общественный порядок, в том числе на культурно-массовых мероприятиях, помогать сотрудникам полиции, проводить профилактику правонарушений, искать пропавших людей. Мясоедов до перехода в Пермский округ работал в мэрии Перми, где возглавлял департамент дорог и благоустройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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