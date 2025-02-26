Вице-губернатор Вологодской области попался на вымогательстве миллионов рублей

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров были задержаны в Москве сотрудниками ФСБ и СКР за получение взятки. Они подозреваются в вымогательстве 100 млн рублей у руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков и общее покровительство.
«Фигурантам уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере», — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. По версии следствия, чиновники вымогали в целом около 100 млн рублей. Задержание вице-губернатора Алексеева произошло при получении части суммы — 30 млн рублей. Эта операция стала возможной благодаря предварительной работе силовиков, которые заблаговременно были осведомлены о планах чиновников.
На днях был задержан и советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Его подозревают в превышении полномочий. Возбуждено уголовное дело.
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