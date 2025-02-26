Трамп: Украина должна забыть о НАТО

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Трамп прокомментировал возможность Украины вступить в НАТО
Трамп прокомментировал возможность Украины вступить в НАТО Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не должна рассчитывать на членство в НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на ее территории. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — заявил Трамп журналистам, обсуждая предстоящие уступки, которые может сделать Украина. Трамп также подчеркнул, что перспектива членства Украины в НАТО была одной из основных причин возникновения текущего конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо вступления в Североатлантический альянс Украина создаст «свою НАТО». Он хочет создать внутри страны свою армию, если настоящий альянс не захочет брать Украину в свой состав. Зеленский назвал вступление в НАТО «наиболее экономически эффективным вариантом предотвращения нового конфликта», напоминает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не должна рассчитывать на членство в НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на ее территории. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белом доме. «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — заявил Трамп журналистам, обсуждая предстоящие уступки, которые может сделать Украина. Трамп также подчеркнул, что перспектива членства Украины в НАТО была одной из основных причин возникновения текущего конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо вступления в Североатлантический альянс Украина создаст «свою НАТО». Он хочет создать внутри страны свою армию, если настоящий альянс не захочет брать Украину в свой состав. Зеленский назвал вступление в НАТО «наиболее экономически эффективным вариантом предотвращения нового конфликта», напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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