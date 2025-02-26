Горящее здание школы в настоящий момент не достроено
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 26 февраля загорелась новая недостроенная школа в 8-м микрорайоне. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«Ноябрьск. Горит новая недостроенная школа в 8-м микрорайоне, вызвали пожарных», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK».
На кадрах в сети видно, что горит одно из окон здания на верхнем этаже. В пресс-службе МЧС округа корреспонденту URA.RU подтвердили, что произошел пожар на строительном объекте. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Остальные подробности в ведомстве обещали предоставить позже.
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