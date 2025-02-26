В ЯНАО горит новая школа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящее здание школы в настоящий момент не достроено
Горящее здание школы в настоящий момент не достроено Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 26 февраля загорелась новая недостроенная школа в 8-м микрорайоне. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«Ноябрьск. Горит новая недостроенная школа в 8-м микрорайоне, вызвали пожарных», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK».

На кадрах в сети видно, что горит одно из окон здания на верхнем этаже. В пресс-службе МЧС округа корреспонденту URA.RU подтвердили, что произошел пожар на строительном объекте. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Остальные подробности в ведомстве обещали предоставить позже.

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 26 февраля загорелась новая недостроенная школа в 8-м микрорайоне. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «Ноябрьск. Горит новая недостроенная школа в 8-м микрорайоне, вызвали пожарных», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK». На кадрах в сети видно, что горит одно из окон здания на верхнем этаже. В пресс-службе МЧС округа корреспонденту URA.RU подтвердили, что произошел пожар на строительном объекте. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Остальные подробности в ведомстве обещали предоставить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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