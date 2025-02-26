26 февраля 2025

Евросоюз отреагировал на угрозы Трампа о введении пошлин

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ЕС готов экономически противостоять Трампу
ЕС готов экономически противостоять Трампу Фото:

Евросоюз намерен оперативно и решительно отреагировать на анонсированные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в размере 25% на европейскую продукцию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Еврокомиссией (ЕК).

«ЕК даст немедленный и решительный ответ на [американские] таможенные пошлины», — подчеркивается в документе. Брюссель также отметил, что Евросоюз является «самым большим рынком в мире» и представляет собой «значительное достижение для США».

Ранее Трамп высказывался о том, что Евросоюз был создан с целью обмануть Соединенные Штаты. Политик сообщил, что в ответ на это США решили установить 25% пошлины на товары из Европы. Трамп добавил, что эти пошлины будут применены не только к автомобилям, но и ко всем остальным товарам, сообщает телеканал RT.

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Евросоюз намерен оперативно и решительно отреагировать на анонсированные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в размере 25% на европейскую продукцию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Еврокомиссией (ЕК). «ЕК даст немедленный и решительный ответ на [американские] таможенные пошлины», — подчеркивается в документе. Брюссель также отметил, что Евросоюз является «самым большим рынком в мире» и представляет собой «значительное достижение для США». Ранее Трамп высказывался о том, что Евросоюз был создан с целью обмануть Соединенные Штаты. Политик сообщил, что в ответ на это США решили установить 25% пошлины на товары из Европы. Трамп добавил, что эти пошлины будут применены не только к автомобилям, но и ко всем остальным товарам, сообщает телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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