Евросоюз отреагировал на угрозы Трампа о введении пошлин

Евросоюз намерен оперативно и решительно отреагировать на анонсированные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в размере 25% на европейскую продукцию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Еврокомиссией (ЕК).
«ЕК даст немедленный и решительный ответ на [американские] таможенные пошлины», — подчеркивается в документе. Брюссель также отметил, что Евросоюз является «самым большим рынком в мире» и представляет собой «значительное достижение для США».
Ранее Трамп высказывался о том, что Евросоюз был создан с целью обмануть Соединенные Штаты. Политик сообщил, что в ответ на это США решили установить 25% пошлины на товары из Европы. Трамп добавил, что эти пошлины будут применены не только к автомобилям, но и ко всем остальным товарам, сообщает телеканал RT.
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