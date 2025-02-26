Путин поздравил силы спецопераций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил значимость этих подразделений для обороноспособности страны. Путин подчеркнул, что объединение частей специального назначения под общим управлением усилило Вооруженные Силы России.
«Поздравляю вас с праздником — Днем Сил специальных операций. Объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии Российской армии, значительно повысило боеспособность Вооруженных Сил, позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны, для защиты наших граждан и суверенитета России», — цитируют слова Путина на сайте Кремля.
В своем поздравлении президент также выразил благодарность личному составу и ветеранам за профессионализм, мужество и стойкость. Он подчеркнул, что Силы специальных операций вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и защиту интересов России на международной арене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.