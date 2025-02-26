В городе ХМАО в День Победы будут транслировать фото участников ВОВ

В Нижневартовске (ХМАО) 8 и 9 мая на экранах, установленных на администрации, на зданиях ТЦ и в соцучреждениях будут транслировать фотографии участников ВОВ из числа югорчан. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Все желающие могут загрузить данные о своих родных и близких на официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска. Загруженные фотографии участников Великой Отечественной войны 8 и 9 мая будут транслировать на экранах, установленных на здании администрации города, а также торговых центров, в социальных учреждениях», — сообщается в telegram-канале мэрии города.
Проект был назван «Память народа — дань Великой Победе» и посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Фотографии будут приниматься до 30 марта на сайте https://www.n-vartovsk.ru/pobeda80/. Количество кадров от одного человека не ограничено.
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