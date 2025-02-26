Крупнейшие производители молочной продукции поднимут отпускные цены на 5-15%

Холдинг «Молвест», известный брендами «Вкуснотеево», «Молвест» и другими, объявил о повышении отпускной стоимости своей молочной продукции на 5% с 15 марта. Об этом говорится в письме компании к ритейлерам, чья подлинность подтверждена источниками, знакомыми с документом. При этом стоимость сливочного масла изменяться не будет.
«Всегда придерживаемся политики сдерживания роста цен, но анализ текущих и прогнозных показателей стоимости сырья и других составляющих себестоимости продукции вынуждает поднять цены», — говорится в письме, передают «Ведомости». Там уточняется, что текущие и прогнозные показатели стоимости сырья и другие факторы себестоимости продукции заставляют компанию пересмотреть цены. Эти изменения в ценообразовании коснутся большинства молочной продукции, предоставляемой холдингом, за исключением сливочного масла.
По сообщениям источников, был обнаружен фальсификат в продукции 14 российских молочных предприятий. Оказалось, что в продаже находились масло и творог, содержащие растительные жиры, стерины и запрещенный трансглютаминаз, но маркированные как натуральные продукты, передает «Царьград». В связи с этим Генеральная прокуратура направила указание о проведении проверки данных товаров. Кроме того, Общественный совет при Роспотребнадзоре обратился к Министерству промышленности и торговли с просьбой немедленно изъять указанную продукцию из оборота.
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