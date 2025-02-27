Россия хочет возобновить диалог с США по стратегическому вооружению

Российские власти выступают за возобновление переговоров по многосторонним договоренностям в области разоружения, включая Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении, таких как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений», — заявил Вершинин. Его слова передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что это потребует глубокой и всесторонней работы, а также конструктивного подхода со стороны всех партнеров, основанного на взаимопонимании и учете интересов друг друга для поддержания стратегической стабильности. Также было отмечается, что действие соглашения о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, известное как СНВ-3, истекает 5 февраля 2026 года. До настоящего момента между двумя странами не проводились обсуждения о перспективах продолжения диалога в этой сфере.
Ранее члены Конгресса США от Демократической партии направили обращение к госсекретарю страны Марко Рубио с призывом сотрудничать с законодательным органом в вопросе продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подписанного с РФ. Сенаторы Эдвард Марки, Кристофер Мерфи и Тэмми Болдуин высказались о том, что администрация президента США Дональда Трампа обладает возможностью начать переговоры высокого уровня для разработки нового договора. Цель этого договора — дальнейшее снижение и ограничение стратегических наступательных вооружений.
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