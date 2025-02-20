В США призывают работать над американо-российским ядерным договором

Представители Демократической партии в Конгрессе США обратились к государственному секретарю Марко Рубио с призывом сотрудничать с законодательным органом для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенного с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Десятки американских законодателей-демократов в среду призвали госсекретаря Марко Рубио сотрудничать с Конгрессом с целью продления американо-российского пакта о ядерном оружии, срок действия которого истекает в следующем году...» — передает Reuters. Американские законодатели также уточнили, что даже в периоды повышенного напряжения данное соглашение способствовало снижению угрозы ядерного конфликта.
Сенаторы Эдвард Марки, Кристофер Мерфи и Тэмми Болдуин, выразили мнение, что у правительства президента США Дональда Трампа появилась возможность инициировать переговоры высокого уровня с целью разработки нового соглашения, которое будет направлено на дальнейшее сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений. Законодатели также полагают, что администрация может использовать существующие механизмы контроля за ядерными арсеналами, чтобы обеспечить соблюдение ограничений договора до момента достижения официального соглашения.
Ранее Российская Федерация приостановила свое участие в ДСНВ, чтобы проверить обеспечение ядерного паритета, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ситуацию вокруг договора все активнее вмешивается НАТО, несмотря на то, что альянс изъявлял желание участвовать в данном соглашении, передает RT.
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