В Роскачестве рассказали, где чаще всего встречаются псевдоорганические продукты

Роскачество: почти 90% псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах
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На маркетплейсах часто встречаются псевдоорганические продукты
На маркетплейсах часто встречаются псевдоорганические продукты Фото:

Почти 90% псевдоорганических продуктов в России реализуется через маркетплейсы, в то время как в офлайн-магазинах такие нарушения встречаются редко. Об этом сообщили в Роскачестве. 

«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн — из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», — заявили РИА Новости в Роскачестве.

В ходе мониторинга, проведенного ведомством, были проверены 16 торговых сетей и маркетплейсов, включая «Яндекс.Маркет», WB, Ozon, «ВкусВилл» и «Ашан». Специалисты выявили более 450 псевдоорганических продуктов, использующих обозначения «organic» или «органический» без соответствующих сертификатов.

Большинство фальшивых товаров — импортные с английской маркировкой, такими как «Organic», «Евролист» и «USDA». В организации также подчеркнули, что «зеленый» продукт должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза, название товара должно соответствовать документации, а сертификат на сайте иметь статус «Зарегистрирован».

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Почти 90% псевдоорганических продуктов в России реализуется через маркетплейсы, в то время как в офлайн-магазинах такие нарушения встречаются редко. Об этом сообщили в Роскачестве.  «Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн — из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», — заявили РИА Новости в Роскачестве. В ходе мониторинга, проведенного ведомством, были проверены 16 торговых сетей и маркетплейсов, включая «Яндекс.Маркет», WB, Ozon, «ВкусВилл» и «Ашан». Специалисты выявили более 450 псевдоорганических продуктов, использующих обозначения «organic» или «органический» без соответствующих сертификатов. Большинство фальшивых товаров — импортные с английской маркировкой, такими как «Organic», «Евролист» и «USDA». В организации также подчеркнули, что «зеленый» продукт должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза, название товара должно соответствовать документации, а сертификат на сайте иметь статус «Зарегистрирован».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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