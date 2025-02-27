В Роскачестве рассказали, где чаще всего встречаются псевдоорганические продукты

Почти 90% псевдоорганических продуктов в России реализуется через маркетплейсы, в то время как в офлайн-магазинах такие нарушения встречаются редко. Об этом сообщили в Роскачестве.
«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн — из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», — заявили РИА Новости в Роскачестве.
В ходе мониторинга, проведенного ведомством, были проверены 16 торговых сетей и маркетплейсов, включая «Яндекс.Маркет», WB, Ozon, «ВкусВилл» и «Ашан». Специалисты выявили более 450 псевдоорганических продуктов, использующих обозначения «organic» или «органический» без соответствующих сертификатов.
Большинство фальшивых товаров — импортные с английской маркировкой, такими как «Organic», «Евролист» и «USDA». В организации также подчеркнули, что «зеленый» продукт должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза, название товара должно соответствовать документации, а сертификат на сайте иметь статус «Зарегистрирован».
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