26 февраля 2025

В Салехарде квитанции ЖКХ разбрасывают по подъезду, не раскладывая их по почтовым ящикам. Фото

Квитанции ЖКХ в нескольких домах Салехарда не доносят до почтовых ящиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Квитанции складывают в один ящик (архивное фото)
Квитанции складывают в один ящик (архивное фото) Фото:

Жительница Салехарда пожаловалась на то, что, квитанции ЖКХ разбрасывают на пол, а не раскладывают их по почтовым ящикам. Об этом она сообщила в одном из салехардских telegram-каналов.

«Почему такое отношение у почтальонов к жителям Щорса, 20а? На протяжении полугода, квитанции всего дома либо бросаются на пол в любом подъезде, либо складывается вся кипа бумаг в одном почтовом ящике», — рассказала жительница в telegram-канале «Вечерний Салехард». Женщина отметила, что ей приходится ходить по всему дому и искать свои квитанции.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию, чтобы прояснить ситуацию с доставкой квитанций. На момент публикации ответ получен не был.

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Жительница Салехарда пожаловалась на то, что, квитанции ЖКХ разбрасывают на пол, а не раскладывают их по почтовым ящикам. Об этом она сообщила в одном из салехардских telegram-каналов. «Почему такое отношение у почтальонов к жителям Щорса, 20а? На протяжении полугода, квитанции всего дома либо бросаются на пол в любом подъезде, либо складывается вся кипа бумаг в одном почтовом ящике», — рассказала жительница в telegram-канале «Вечерний Салехард». Женщина отметила, что ей приходится ходить по всему дому и искать свои квитанции. Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию, чтобы прояснить ситуацию с доставкой квитанций. На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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