Жительница Салехарда пожаловалась на то, что, квитанции ЖКХ разбрасывают на пол, а не раскладывают их по почтовым ящикам. Об этом она сообщила в одном из салехардских telegram-каналов.
«Почему такое отношение у почтальонов к жителям Щорса, 20а? На протяжении полугода, квитанции всего дома либо бросаются на пол в любом подъезде, либо складывается вся кипа бумаг в одном почтовом ящике», — рассказала жительница в telegram-канале «Вечерний Салехард». Женщина отметила, что ей приходится ходить по всему дому и искать свои квитанции.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию, чтобы прояснить ситуацию с доставкой квитанций. На момент публикации ответ получен не был.
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