Значительная часть населения Украины желает, чтобы страна вошла в состав России после завершения конфликта. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его слова приводит Минобороны РФ. Он также раскритиковал снос памятников российским историческим личностям со стороны украинских властей.
«Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут, как грибы», — рассказал Высоцкий. Его сова передает РИА Новости.
По его словам, за последние 30 лет в регионе ситуация не изменилась: старые заводы и фабрики либо разрушены, либо проданы, нового строительства практически нет. Александр Высоцкий также критически высказался о действиях украинских властей по сносу памятников российским историческим личностям. Он не видит смысла в этих действиях, подобное является уничтожением связей с прошлым.
Кроме того, военнопленный отметил, что за все время службы не наблюдал, чтобы офицерский состав присутствовал на передовой. В основном на фронте действует сержантский состав, а офицеры находятся в тылу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после завершения конфликта президент Украины Владимир Зеленский решит распродать территории страны в пользу США из-за давления. Однако. украинский лидер вряд ли сможет продать территории, вошедшие в состав России в недавнем времени.
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