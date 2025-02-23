Песков предсказал, что Зеленский сделает с украинскими землями

Песков: Зеленский распродаст украинские территории США
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Зеленского склоняют к продаже земель, заявил Песков
Зеленского склоняют к продаже земель, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американское давление может привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский решит распродать украинские территории в пользу США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В итоге Зеленский просто окончательно распродаст всю Украину, отдаст во владение США, по сути и по крайней мере, все к этому его к этому склоняют. И мы, получается, будем иметь дело с тем, что наши бывшие территории фактически отданы», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале. Он уточнил, что территории, вошедшие в состав России в недавнем времени, Зеленский вряд ли сможет продать.

Песков подчеркнул, что население присоединенных территорий выразило свое желание остаться в составе России, и это решение не подлежит пересмотру. Он выразил уверенность в том, что эти территории никогда не будут предметом торга или продажи.

В 2022 году глава России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением, в котором объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В своем выступлении он подчеркнул, что целью данной операции не является оккупация украинских территорий. В октябре того же года президент подписал законодательные акты о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент ВС РФ продолжают свое движение в рамках специальной военной операции, осуществляя освобождение населенных пунктов и приближаясь к достижению поставленных президентом задач.

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Американское давление может привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский решит распродать украинские территории в пользу США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В итоге Зеленский просто окончательно распродаст всю Украину, отдаст во владение США, по сути и по крайней мере, все к этому его к этому склоняют. И мы, получается, будем иметь дело с тем, что наши бывшие территории фактически отданы», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале. Он уточнил, что территории, вошедшие в состав России в недавнем времени, Зеленский вряд ли сможет продать. Песков подчеркнул, что население присоединенных территорий выразило свое желание остаться в составе России, и это решение не подлежит пересмотру. Он выразил уверенность в том, что эти территории никогда не будут предметом торга или продажи. В 2022 году глава России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением, в котором объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В своем выступлении он подчеркнул, что целью данной операции не является оккупация украинских территорий. В октябре того же года президент подписал законодательные акты о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент ВС РФ продолжают свое движение в рамках специальной военной операции, осуществляя освобождение населенных пунктов и приближаясь к достижению поставленных президентом задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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