Сын банкротит отца: в Кургане разворачивается семейная драма, в которую не верят

Тюменский бизнесмен Андрей Бронских банкротит курганское предприятие отца Александра Бронских — фирму «Тюменская автодорожная компания» (ТАДК). Однако, в семейный конфликт источники URA.RU не верят, подозревая, что речь идет о попытке уйти от уплаты долгов.
«Внутрисемейного конфликта у них точно нет. При этом есть долги у „ТАДК“ по налогам, а также есть неоконченное строительство улиц Фарафонова и проспекта Первомайский. По этим госконтрактам компания брала аванс 6%, выданный на строительство. Потом проекты были переданы другому подрядчику», — уточняют инсайдеры.
Источники акцентируют, что одна из недостроенных дорог ведет к новой школе в Заозерном. При том, что ходить там опасно. Внутри вырытого котлована находятся открытые люки, куда есть риск упасть, тем более, что улица без света. Другой незаконченный участок дорога Варгаши — Мостовское.
В картотеке Арбитражного суда Курганской области, действительно, размещена информация об иске. Но сумма и подробности пока не уточняются. В компании «ТАДК» и «АС» URA.RU направило запросы. В компании «ТАДК» комментировать информацию отказались. В компании «АС» сообщили, что иск связан с попыткой вернуть долги за поставленные товары, по уже сданным и оплаченным государственным контрактам. «Иск не фиктивный, задолженность реальная, диалога с ТАДК нет, как и нет конструктивных предложений как урегулировать данную ситуацию. Судя по количеству входящих исков в сторону ТАДК мы не единственные, кто не может получить деньги за отгруженные товары», — прокомментировали URA.RU в фирме.
Для справки со СБИС:
ООО «Тюменская автодорожная компания» (ТАДК) является компанией с более чем 21 годом опыта работы на рынке. Компания активно ведет свою деятельность, имея более 100 сделок за последние несколько месяцев. Она обладает одной действующей лицензией и является членом СРО.
Финансовое положение компании на конец 2023 года выглядит следующим образом: совокупные активы составили 2 млрд руб., из которых имущество оценивается в 613,5 млн руб. Чистые активы превышают уставный капитал, составляя 1,1 млрд руб. при уставном капитале в 110 тыс. руб. Доходы компании в 2023 году выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом, и была получена прибыль. Рентабельность составила 19%, что выше среднеотраслевой на 10%. Оборотные активы превышают текущие долги на 119%, что указывает на финансовую устойчивость компании. Однако обязательства составляют значительную долю в 44% от общего баланса. Риск задержки платежей низкий, составляет 10%, и отсутствует риск банкротства. Компания имеет возможность получения кредита в размере до 270,6 млн руб. в дополнение к текущим займам в 120,5 млн руб.
Несмотря на стабильное финансовое положение, компания имеет определенные риски и обязательства. В частности, существует задолженность по налогам на сумму более 2 млн руб. по данным ФНС на 10.11.24. Кроме того, на имущество компании наложен арест.
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