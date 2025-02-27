CBS: из армии США начнут увольнять трансгендеров*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из армии США начнут увольнять трансгендеров* из-за запрета от Трампа на их службу
Из армии США начнут увольнять трансгендеров* из-за запрета от Трампа на их службу Фото:

В США приступят к увольнению трансгендеров (представители движения ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистским и запрещено) из вооруженных сил страны в течение 30 дней, если в индивидуальном порядке для каждого случая не будет получено специальное разрешение. Об этом говорится в служебной записке Пентагона. Такое распоряжение было выдвинуто после запрета президента США Дональда Трампа на службу трансгендеров в армии страны. 

«Военнослужащие, у которых в настоящее время диагностирована гендерная дисфория или которые в прошлом страдали от нее или демонстрируют симптомы, соответствующие гендерной дисфории, будут уволены с военной службы», — говорится в служебной записке. Информацию передает телеканал CBS

Однако для некоторых из военных может быть сделано исключение, если «существует веская государственная заинтересованность в сохранении военнослужащего, который напрямую поддерживает боеспособность». Для получения разрешения на продолжение службы, трансгендерные военнослужащие должны предоставить доказательства того, что они не предпринимали попыток изменить свой пол, а также должны подтвердить стабильность своего полового статуса в течение последних 36 месяцев без значимых клинических расстройств или нарушений, которые могли бы повлиять на их социальную, профессиональную или другие важные аспекты жизни.

Ранее Дональд Трамп объявил о своих намерениях внедрить государственную политику, признающую исключительно два пола — мужской и женский. Присутствующие на мероприятии в Аризоне встретили высказывание президента США аплодисментами.

*Трансгендер — представитель движения ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистским и запрещено

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США приступят к увольнению трансгендеров (представители движения ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистским и запрещено) из вооруженных сил страны в течение 30 дней, если в индивидуальном порядке для каждого случая не будет получено специальное разрешение. Об этом говорится в служебной записке Пентагона. Такое распоряжение было выдвинуто после запрета президента США Дональда Трампа на службу трансгендеров в армии страны.  «Военнослужащие, у которых в настоящее время диагностирована гендерная дисфория или которые в прошлом страдали от нее или демонстрируют симптомы, соответствующие гендерной дисфории, будут уволены с военной службы», — говорится в служебной записке. Информацию передает телеканал CBS.  Однако для некоторых из военных может быть сделано исключение, если «существует веская государственная заинтересованность в сохранении военнослужащего, который напрямую поддерживает боеспособность». Для получения разрешения на продолжение службы, трансгендерные военнослужащие должны предоставить доказательства того, что они не предпринимали попыток изменить свой пол, а также должны подтвердить стабильность своего полового статуса в течение последних 36 месяцев без значимых клинических расстройств или нарушений, которые могли бы повлиять на их социальную, профессиональную или другие важные аспекты жизни. Ранее Дональд Трамп объявил о своих намерениях внедрить государственную политику, признающую исключительно два пола — мужской и женский. Присутствующие на мероприятии в Аризоне встретили высказывание президента США аплодисментами. *Трансгендер — представитель движения ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистским и запрещено
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...