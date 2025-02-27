CBS: из армии США начнут увольнять трансгендеров*

В США приступят к увольнению трансгендеров (представители движения ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистским и запрещено) из вооруженных сил страны в течение 30 дней, если в индивидуальном порядке для каждого случая не будет получено специальное разрешение. Об этом говорится в служебной записке Пентагона. Такое распоряжение было выдвинуто после запрета президента США Дональда Трампа на службу трансгендеров в армии страны.
«Военнослужащие, у которых в настоящее время диагностирована гендерная дисфория или которые в прошлом страдали от нее или демонстрируют симптомы, соответствующие гендерной дисфории, будут уволены с военной службы», — говорится в служебной записке. Информацию передает телеканал CBS.
Однако для некоторых из военных может быть сделано исключение, если «существует веская государственная заинтересованность в сохранении военнослужащего, который напрямую поддерживает боеспособность». Для получения разрешения на продолжение службы, трансгендерные военнослужащие должны предоставить доказательства того, что они не предпринимали попыток изменить свой пол, а также должны подтвердить стабильность своего полового статуса в течение последних 36 месяцев без значимых клинических расстройств или нарушений, которые могли бы повлиять на их социальную, профессиональную или другие важные аспекты жизни.
Ранее Дональд Трамп объявил о своих намерениях внедрить государственную политику, признающую исключительно два пола — мужской и женский. Присутствующие на мероприятии в Аризоне встретили высказывание президента США аплодисментами.
*Трансгендер — представитель движения ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистским и запрещено
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