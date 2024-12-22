Трамп пообещал, что в США признают только два пола

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести национальную политику, признающую только два пола — мужской и женский. Об этом он сообщил во время выступления на конференции Turning Point USA в Аризоне.
«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — сказал Трамп. Эти слова вызвали одобрительные аплодисменты среди участников конференции.
Согласно информации от The Times, Трамп планирует также принять указ, который может привести к увольнению всех военных-трансгендеров. Это затронет около 15 тысяч человек, пишет «Царьград». Как показало проведенное в ноябре исследование агентства Associeted Press, около половины американцев считают, что поддержка прав трансгендеров и ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России) в США «зашла слишком далеко».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.