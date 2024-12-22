22 декабря 2024

Трамп пообещал, что в США признают только два пола

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Трамп заявил, что в США останутся только мужчины и женщины
Трамп заявил, что в США останутся только мужчины и женщины Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести национальную политику, признающую только два пола — мужской и женский. Об этом он сообщил во время выступления на конференции Turning Point USA в Аризоне.

«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — сказал Трамп. Эти слова вызвали одобрительные аплодисменты среди участников конференции.

Согласно информации от The Times, Трамп планирует также принять указ, который может привести к увольнению всех военных-трансгендеров. Это затронет около 15 тысяч человек, пишет «Царьград». Как показало проведенное в ноябре исследование агентства Associeted Press, около половины американцев считают, что поддержка прав трансгендеров и ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России) в США «зашла слишком далеко».

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести национальную политику, признающую только два пола — мужской и женский. Об этом он сообщил во время выступления на конференции Turning Point USA в Аризоне. «При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — сказал Трамп. Эти слова вызвали одобрительные аплодисменты среди участников конференции. Согласно информации от The Times, Трамп планирует также принять указ, который может привести к увольнению всех военных-трансгендеров. Это затронет около 15 тысяч человек, пишет «Царьград». Как показало проведенное в ноябре исследование агентства Associeted Press, около половины американцев считают, что поддержка прав трансгендеров и ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России) в США «зашла слишком далеко».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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