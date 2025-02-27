Скончалась звезда фильма про Супермена

Умер двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен
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Джин Хэкмен умер в один день со своей женой и собакой
Джин Хэкмен умер в один день со своей женой и собакой Фото:

Двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Информацию о трагическом инциденте подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. 

«Писатель Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми», — передает газета Santa Fe New Mexican. По словам шерифа, на месте происшествия признаки насильственной смерти обнаружены не были, и точные причины смерти пока не установлены. Он подтвердил, что в четверг после полуночи пара погибла вместе со своей собакой.

Джин Хэкмен, известный своими ролями в Голливуде, в том числе как Лекс Лютер в фильмах о Супермене, ушел из киноиндустрии в 2004 году. В последние годы он жил в Санта-Фе со своей женой в своем доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города.

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Двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Информацию о трагическом инциденте подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.  «Писатель Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми», — передает газета Santa Fe New Mexican. По словам шерифа, на месте происшествия признаки насильственной смерти обнаружены не были, и точные причины смерти пока не установлены. Он подтвердил, что в четверг после полуночи пара погибла вместе со своей собакой. Джин Хэкмен, известный своими ролями в Голливуде, в том числе как Лекс Лютер в фильмах о Супермене, ушел из киноиндустрии в 2004 году. В последние годы он жил в Санта-Фе со своей женой в своем доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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