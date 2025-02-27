Скончалась звезда фильма про Супермена

Двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Информацию о трагическом инциденте подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.
«Писатель Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми», — передает газета Santa Fe New Mexican. По словам шерифа, на месте происшествия признаки насильственной смерти обнаружены не были, и точные причины смерти пока не установлены. Он подтвердил, что в четверг после полуночи пара погибла вместе со своей собакой.
Джин Хэкмен, известный своими ролями в Голливуде, в том числе как Лекс Лютер в фильмах о Супермене, ушел из киноиндустрии в 2004 году. В последние годы он жил в Санта-Фе со своей женой в своем доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города.
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