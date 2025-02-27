Уральцы отдали более 10 трлн рублей в бюджет РФ

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В регионах перевыполнили план по сборам налогов
В регионах перевыполнили план по сборам налогов Фото:

Регионы Уральского федерального округа в 2024 году собрали налоги на 10,4 триллиона рублей, которые пополнили консолидированный бюджет РФ. Об этом доложил глава Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы в регионе Дмитрий Журавлев в ходе рабочей встречи с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой.

«С текущего года в нашей стране реализуется налоговая реформа, инициированная президентом России. Изменения в первую очередь направлены на справедливое перераспределение нагрузки на налогоплательщиков и улучшение инвестклимата», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги.

В ходе доклада Журавлев также отметил, что удалось не только выполнить план по сборам, но и превысить его — объемы доходов исполнены на 104,2%. Это привело к дополнительным поступлениям в региональные бюджеты на 79,6 млрд рублей.

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Регионы Уральского федерального округа в 2024 году собрали налоги на 10,4 триллиона рублей, которые пополнили консолидированный бюджет РФ. Об этом доложил глава Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы в регионе Дмитрий Журавлев в ходе рабочей встречи с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой. «С текущего года в нашей стране реализуется налоговая реформа, инициированная президентом России. Изменения в первую очередь направлены на справедливое перераспределение нагрузки на налогоплательщиков и улучшение инвестклимата», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. В ходе доклада Журавлев также отметил, что удалось не только выполнить план по сборам, но и превысить его — объемы доходов исполнены на 104,2%. Это привело к дополнительным поступлениям в региональные бюджеты на 79,6 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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