Уральцы отдали более 10 трлн рублей в бюджет РФ

Регионы Уральского федерального округа в 2024 году собрали налоги на 10,4 триллиона рублей, которые пополнили консолидированный бюджет РФ. Об этом доложил глава Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы в регионе Дмитрий Журавлев в ходе рабочей встречи с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой.
«С текущего года в нашей стране реализуется налоговая реформа, инициированная президентом России. Изменения в первую очередь направлены на справедливое перераспределение нагрузки на налогоплательщиков и улучшение инвестклимата», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги.
В ходе доклада Журавлев также отметил, что удалось не только выполнить план по сборам, но и превысить его — объемы доходов исполнены на 104,2%. Это привело к дополнительным поступлениям в региональные бюджеты на 79,6 млрд рублей.
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