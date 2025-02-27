Огромный комок волос достали челябинские врачи из желудка девочки

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Операция прошла успешно
Операция прошла успешно Фото:

Врачи в Челябинске спасли 14-летнюю девочку с синдромом Рапунель, в желудке у которой образовался огромный комок волос из-за привычки жевать их. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ).

«Недавно к нам в больницу попала 14-летняя девочка с необычной проблемой. В ее желудке обнаружили огромный комок волос», — сообщила пресс-служба ЧОДКБ на официальном сайте.

У пациентки была привычка жевать и глотать свои волосы. Трихобезоар (в народе просто «синдром Рапунцель») чаще встречается у девочек и вызван нарушениями эмоционального характера. Волосы накапливаются в желудке в течение нескольких лет до огромного клубка и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Хирург Вадим Ромасенко и его команда сделали надрез на животе у девочки и извлекли трихобезоар. «Комок волос занимал весь желудок и часть двенадцатиперстной кишки. Он был самым большим в нашей практике», — рассказал врач.

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Врачи в Челябинске спасли 14-летнюю девочку с синдромом Рапунель, в желудке у которой образовался огромный комок волос из-за привычки жевать их. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). «Недавно к нам в больницу попала 14-летняя девочка с необычной проблемой. В ее желудке обнаружили огромный комок волос», — сообщила пресс-служба ЧОДКБ на официальном сайте. У пациентки была привычка жевать и глотать свои волосы. Трихобезоар (в народе просто «синдром Рапунцель») чаще встречается у девочек и вызван нарушениями эмоционального характера. Волосы накапливаются в желудке в течение нескольких лет до огромного клубка и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Хирург Вадим Ромасенко и его команда сделали надрез на животе у девочки и извлекли трихобезоар. «Комок волос занимал весь желудок и часть двенадцатиперстной кишки. Он был самым большим в нашей практике», — рассказал врач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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