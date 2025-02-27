Выходные на Ямале 1 и 2 марта обещают быть яркими. В городах и селах отметят проводы зимы, а в райцентре Пуровского района ЯНАО продолжится празднование Дня оленевода. Кроме этого, ямальцев ждут концерты, мастер-классы и квартирники. Куда можно сходить в выходные — читайте на URA.RU.
Масленичные гуляния
На Ямале 2 марта жители будут провожать зиму и отмечать масленицу. В городах и селах пройдут народные гуляния, мастер-классы, концерты и конкурсы блинов.
- «Масленица по Лабытнангски» — 2 марта, 13:00. Лабытнанги, на площади В. Нака;
- «Веселись народ, масленица у ворот» — 2 марта, 12:00. Ноябрьск, «Ноябрьск Парк»;
- Конкурс блинов «Блинное раздолье» — 2 марта, 11:00. Салехард, центр культуры и спорта «Геолог»;
- «Как на масленой неделе» — 2 марта, 12:00. Новый Уренгой, Центр культуры и досуга «Магистраль»;
- Проводы зимы «Масленица хороша — широка ее душа» — 2 марта, 12:00. Шурышкарский район, село Овгорт, дом культуры;
- «Масленичный разгуляй» — 2 марта, 13:00. Надым, детская школа искусств №1;
- Концерт «Широка Масленица» — 1 марта, 15:00. Губкинский, детская школа искусств им. Г.В. Свиридова;
- Мастер-класс «Масленичное солнце» — 1 марта, 15:00. Лабытнанги, «Коми-деревня»;
- Мастер-класс «Масленица» — 1 марта, 15:00. Тарко-Сале, Центр чтения и досуга;
- «Масленица–забавница» — 2 марта, 10:00. Красноселькупский район, село Ратта, библиотека;
- Народное гуляние «Широкая масленица» — 2 марта, 10:00. Пуровский район, село Самбург, Дом культуры;
День оленевода
В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО 1 и 2 марта отметят День оленевода. Праздник пройдет на территории реки Пякупур.
Музыкальные события
В первый день весны в Салехарде пройдет концерт «Весенний», а в Надыме квартирник «Своя музыка». В райцентре Приуральского района пройдет практикум по вокалу. URA.RU сделало подборку самых интересных музыкальных мероприятий.
- Концерт «Весенний» — 1 марта, 16:00. Салехард, окружной центр национальных культур;
- Квартирник «Своя музыка» — 1 марта, 16:00. Надым, музей истории и археологии;
- Практикум «Я пою» — 1 марта, 16:00. Приуральский район, село Аксарка, детская школа искусств;
- Практикум «С ритмом жизни» — 1 марта, 16:00. Приуральский район, село Аксарка, детская школа искусств;
- Программа «Встреча Нового года по лунному календарю» — 1 марта, 15:00. Салехард, окружной центр национальных культур.
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