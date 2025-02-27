27 февраля 2025

Главные события на Ямале в выходные: масленица и День оленевода. Афиша

В городах и селах Ямала 2 марта пройдут народные масленичные гуляния
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале 2 марта отметят проводы зимы (архивное фото)
На Ямале 2 марта отметят проводы зимы (архивное фото) Фото:

Выходные на Ямале 1 и 2 марта обещают быть яркими. В городах и селах отметят проводы зимы, а в райцентре Пуровского района ЯНАО продолжится празднование Дня оленевода. Кроме этого, ямальцев ждут концерты, мастер-классы и квартирники. Куда можно сходить в выходные — читайте на URA.RU.

Масленичные гуляния

На праздник масленицы по традиции будут сжигать чучело
На праздник масленицы по традиции будут сжигать чучело
Фото:

На Ямале 2 марта жители будут провожать зиму и отмечать масленицу. В городах и селах пройдут народные гуляния, мастер-классы, концерты и конкурсы блинов.

  • «Масленица по Лабытнангски» — 2 марта, 13:00. Лабытнанги, на площади В. Нака;
  • «Веселись народ, масленица у ворот» — 2 марта, 12:00. Ноябрьск, «Ноябрьск Парк»;
  • Конкурс блинов «Блинное раздолье» — 2 марта, 11:00. Салехард, центр культуры и спорта «Геолог»;
  • «Как на масленой неделе» — 2 марта, 12:00. Новый Уренгой, Центр культуры и досуга «Магистраль»;
  • Проводы зимы «Масленица хороша — широка ее душа» — 2 марта, 12:00. Шурышкарский район, село Овгорт, дом культуры;
  • «Масленичный разгуляй» — 2 марта, 13:00. Надым, детская школа искусств №1;
  • Концерт «Широка Масленица» — 1 марта, 15:00. Губкинский, детская школа искусств им. Г.В. Свиридова;
  • Мастер-класс «Масленичное солнце» — 1 марта, 15:00. Лабытнанги, «Коми-деревня»;
  • Мастер-класс «Масленица» — 1 марта, 15:00. Тарко-Сале, Центр чтения и досуга;
  • «Масленица–забавница» — 2 марта, 10:00. Красноселькупский район, село Ратта, библиотека;
  • Народное гуляние «Широкая масленица» — 2 марта, 10:00. Пуровский район, село Самбург, Дом культуры;

День оленевода

В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО 1 и 2 марта отметят День оленевода. Праздник пройдет на территории реки Пякупур. 

Музыкальные события

В Салехарде отметят один из главных праздников буддистов
В Салехарде отметят один из главных праздников буддистов
Фото:

В первый день весны в Салехарде пройдет концерт «Весенний», а в Надыме квартирник «Своя музыка». В райцентре Приуральского района пройдет практикум по вокалу. URA.RU сделало подборку самых интересных музыкальных мероприятий.

  • Концерт «Весенний» — 1 марта, 16:00. Салехард, окружной центр национальных культур;
  • Квартирник «Своя музыка» — 1 марта, 16:00. Надым, музей истории и археологии;
  • Практикум «Я пою» — 1 марта, 16:00. Приуральский район, село Аксарка, детская школа искусств;
  • Практикум «С ритмом жизни» — 1 марта, 16:00. Приуральский район, село Аксарка, детская школа искусств;
  • Программа «Встреча Нового года по лунному календарю» — 1 марта, 15:00. Салехард, окружной центр национальных культур.

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Выходные на Ямале 1 и 2 марта обещают быть яркими. В городах и селах отметят проводы зимы, а в райцентре Пуровского района ЯНАО продолжится празднование Дня оленевода. Кроме этого, ямальцев ждут концерты, мастер-классы и квартирники. Куда можно сходить в выходные — читайте на URA.RU. Масленичные гуляния На Ямале 2 марта жители будут провожать зиму и отмечать масленицу. В городах и селах пройдут народные гуляния, мастер-классы, концерты и конкурсы блинов. День оленевода В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО 1 и 2 марта отметят День оленевода. Праздник пройдет на территории реки  Пякупур.  Музыкальные события В первый день весны в Салехарде пройдет концерт «Весенний», а в Надыме квартирник «Своя музыка». В райцентре Приуральского района пройдет практикум по вокалу. URA.RU сделало подборку самых интересных музыкальных мероприятий.
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