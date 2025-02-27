РВ: российские силы освободили Никольский в Курской области

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ВС РФ вытесняют ВСУ из курских поселков
ВС РФ вытесняют ВСУ из курских поселков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные освободили населенные пункты Лебедевка и Никольский в Курской области. Сейчас они продолжают выполнять боевые задачи в Куриловке и Новой Сорочине. Об этом сообщают военные telegram-каналы. В Министерстве обороны России подтвердили освобождение курского Никольского.

«Армия России освободила курские Лебедевку и Никольский, завершает разгром врага в Куриловке и штурмует Новую Сорочину», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Операцию проводят военнослужащие 106-й тульской дивизии ВДВ.

ВС РФ начали штурм Новой Сорочины после освобождения Марьевки, Погребков и Орловки, там они успешно занимают опорные пункты ВСУ. «Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — подтвердили освобождение Никольского в telegram-канале Минобороны РФ.

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Российские военные освободили населенные пункты Лебедевка и Никольский в Курской области. Сейчас они продолжают выполнять боевые задачи в Куриловке и Новой Сорочине. Об этом сообщают военные telegram-каналы. В Министерстве обороны России подтвердили освобождение курского Никольского. «Армия России освободила курские Лебедевку и Никольский, завершает разгром врага в Куриловке и штурмует Новую Сорочину», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Операцию проводят военнослужащие 106-й тульской дивизии ВДВ. ВС РФ начали штурм Новой Сорочины после освобождения Марьевки, Погребков и Орловки, там они успешно занимают опорные пункты ВСУ. «Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — подтвердили освобождение Никольского в telegram-канале Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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