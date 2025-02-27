В минспорта назвали дату закрытия главного катка Перми

Главный каток Перми, который находится возле Театра-Театра, проработает до 10 марта. Этой зимой из-за «температурных качелей» он неоднократно приостанавливал свою работу.
«В этот день каток проработает до обеда. Потом он закроется», — об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края.
Центральный городской каток открылся для посещения 30 декабря. Он бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Площадь ледовой коробки — более 2 тысяч квадратных метров. Ледовая арена состоит из основного и детского катков.
Ранее URA.RU сообщало, что новогодние украшения в Перми демонтируют до середины марта. Это обойдется городскому бюджету в 4,9 миллиона рублей.
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