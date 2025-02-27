В минспорта назвали дату закрытия главного катка Перми

Главный каток Перми закроется 10 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Он проработает до обеда 10 марта
Он проработает до обеда 10 марта Фото:

Главный каток Перми, который находится возле Театра-Театра, проработает до 10 марта. Этой зимой из-за «температурных качелей» он неоднократно приостанавливал свою работу.

«В этот день каток проработает до обеда. Потом он закроется», — об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

Центральный городской каток открылся для посещения 30 декабря. Он бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Площадь ледовой коробки — более 2 тысяч квадратных метров. Ледовая арена состоит из основного и детского катков.

Ранее URA.RU сообщало, что новогодние украшения в Перми демонтируют до середины марта. Это обойдется городскому бюджету в 4,9 миллиона рублей.

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Главный каток Перми, который находится возле Театра-Театра, проработает до 10 марта. Этой зимой из-за «температурных качелей» он неоднократно приостанавливал свою работу. «В этот день каток проработает до обеда. Потом он закроется», — об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края. Центральный городской каток открылся для посещения 30 декабря. Он бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Площадь ледовой коробки — более 2 тысяч квадратных метров. Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Ранее URA.RU сообщало, что новогодние украшения в Перми демонтируют до середины марта. Это обойдется городскому бюджету в 4,9 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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