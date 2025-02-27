«Они не нужны»: перевозчик объяснил, почему жителей Полевского лишают автовокзала

Перевозчик в Полевском заявил, что городу не нужны автовокзалы

27 февраля 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Автобусы ежедневно ходят из Полевского в Екатеринбург Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Полевском (Свердловская область) закрывается касса в здании северного автовокзала. Междугородние автобусы перестанут заходить на вокзал, а билеты можно будет купить у водителя или в досуговом центре «Азов». Перевозчик Сергей Вотинцев рассказал URA.RU, что для автобусов №120 и №145 (в направлении Екатеринбурга) разрабатывается приложение, а автовокзалы городу и вовсе не нужны. Местные жители в соцсетях возмутились такими изменениями. Все, что известно о ситуации, — в материале агентства. В Полевском автовокзалы находятся в северной и южной частях города. По данным городской администрации, в северном с 1 марта касса закроется. Автобус №120 будет отправляться от остановки «Ласточка», а билеты можно купить в ГЦД «Азов» с 05:00 до 20:20 или у водителя (без указания места). Затем он поедет на остановку рядом с автовокзалом по ул. Розы Люксембург, 81. «На автовокзал автобус заходить не будет, но здание работает. Там можно провести время ожидания автобуса и посетить туалетную комнату», — написано в группе «ВКонтакте» местной администрации. Билеты можно будет купить как и в кассе «Азова», так и у водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Билеты на автобус №145 по-прежнему можно будет купить на автостанции в южной части города. «Автобусы прекращают заезжать на территорию северного автовокзала, но продолжают заезжать на автостанцию в южной части. Здания автовокзала и автостанции продолжают работать», — пояснили в администрации. Грядущее нововведение вызвало недоумение местных, а одна жительница решила подготовить обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и собирать подписи. «Наше возмущение безгранично. Оставить город с населением 60 тысяч человек без услуг автовокзала и автостанции — это недопустимо. Автобус — это единственный доступный вид транспорта, на котором студенты и взрослые добираются до места учебы и работы», — передает группа «ВКонтакте» портала «Наш магазин» слова женщины. Ситуацию прокомментировал перевозчик Сергей Вотинцев (владеет маршрутами №120 и №145), который считает, что автовокзалы Полевскому не нужны. «Эти автовокзалы необходимо содержать. Я считаю, что лучше деньги, которые уходят на содержание, скажем так, ненужных, в принципе, помещений, лучше запустить на детский спорт или на какие-то другие полезные вещи», — сказал он. По его словам, ежемесячное обслуживание автовокзала и автостанции обходится городу примерно в 400 тысяч рублей. Сейчас перевозчик разрабатывает мобильное приложение для удобства горожан, однако, по словам Вотинцева, оно дорогостоящее. «Мы пытаемся разработать приложение, в котором будет видно, где находится автобус нужного человеку маршрута. Если бы тарифы не регулировались, мы бы стоимость содержания этого приложения могли бы разложить на пассажиров. Для них это были бы копейки, а для нас — серьезные деньги», — отметил он, однако не уточнил сроки, когда оно появится. По его словам, автобусы будут забирать пассажиров с остановок. Перевозчик уверяет, что приложение облегчит жизнь пассажиров Фото: Илья Московец © URA.RU Вотинцев считает, что с появлением приложения жителям будет комфортнее покупать билеты. «Человек решил, что ему нужно ехать в Екатеринбург, ему нужно гарантированное место в автобусе. Он открывает приложение и видит, что, например, третье место свободное. Нажимает кнопочку „оплатить“ — и все — это место за ним. Даже из дома выходить не надо», — объяснил собеседник. По его словам, для тех, кто пользуется кнопочными телефонами (например, пожилые), есть альтернатива — купить билет у водителя или в кассе. «Пожилые люди благодаря своей сплоченности и прохождению школ жизни — советское время и перестройка — да они еще получше нас с вами сориентируются в том, что и как надо делать. <…> Могут у водителя за наличку купить, и в кассе могут купить — все могут. Но я уверен, что подавляющее большинство пожилых людей и студенты, в первую очередь, научатся этим [приложением] пользоваться», — сказал Вотинцев. Он добавил, что все действия направлены на комфорт и безопасность пассажиров. Сейчас доехать до Екатеринбурга на этих автобусах стоит 131 рубль, а машины суммарно ходят 36 раз в день с интервалом около 20 минут. «Мы могли бы „ПАЗики“ купить или вообще телеги с лошадью. Но мы купили хорошие туристические автобусы с кондиционерами, чтобы людям было удобно. <…> Новый автобус сейчас стоит около 23 миллионов рублей, если его покупать сразу. А после отдачи всех лизинговых платежей, это будет под 50 миллионов. И у нас таких автобусов работает 14 в день», — сказал перевозчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) закрывается касса в здании северного автовокзала. Междугородние автобусы перестанут заходить на вокзал, а билеты можно будет купить у водителя или в досуговом центре «Азов». Перевозчик Сергей Вотинцев рассказал URA.RU, что для автобусов №120 и №145 (в направлении Екатеринбурга) разрабатывается приложение, а автовокзалы городу и вовсе не нужны. Местные жители в соцсетях возмутились такими изменениями. Все, что известно о ситуации, — в материале агентства. В Полевском автовокзалы находятся в северной и южной частях города. По данным городской администрации, в северном с 1 марта касса закроется. Автобус №120 будет отправляться от остановки «Ласточка», а билеты можно купить в ГЦД «Азов» с 05:00 до 20:20 или у водителя (без указания места). Затем он поедет на остановку рядом с автовокзалом по ул. Розы Люксембург, 81. «На автовокзал автобус заходить не будет, но здание работает. Там можно провести время ожидания автобуса и посетить туалетную комнату», — написано в группе «ВКонтакте» местной администрации. Билеты на автобус №145 по-прежнему можно будет купить на автостанции в южной части города. «Автобусы прекращают заезжать на территорию северного автовокзала, но продолжают заезжать на автостанцию в южной части. Здания автовокзала и автостанции продолжают работать», — пояснили в администрации. Грядущее нововведение вызвало недоумение местных, а одна жительница решила подготовить обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и собирать подписи. «Наше возмущение безгранично. Оставить город с населением 60 тысяч человек без услуг автовокзала и автостанции — это недопустимо. Автобус — это единственный доступный вид транспорта, на котором студенты и взрослые добираются до места учебы и работы», — передает группа «ВКонтакте» портала «Наш магазин» слова женщины. Ситуацию прокомментировал перевозчик Сергей Вотинцев (владеет маршрутами №120 и №145), который считает, что автовокзалы Полевскому не нужны. «Эти автовокзалы необходимо содержать. Я считаю, что лучше деньги, которые уходят на содержание, скажем так, ненужных, в принципе, помещений, лучше запустить на детский спорт или на какие-то другие полезные вещи», — сказал он. По его словам, ежемесячное обслуживание автовокзала и автостанции обходится городу примерно в 400 тысяч рублей. Сейчас перевозчик разрабатывает мобильное приложение для удобства горожан, однако, по словам Вотинцева, оно дорогостоящее. «Мы пытаемся разработать приложение, в котором будет видно, где находится автобус нужного человеку маршрута. Если бы тарифы не регулировались, мы бы стоимость содержания этого приложения могли бы разложить на пассажиров. Для них это были бы копейки, а для нас — серьезные деньги», — отметил он, однако не уточнил сроки, когда оно появится. По его словам, автобусы будут забирать пассажиров с остановок. Вотинцев считает, что с появлением приложения жителям будет комфортнее покупать билеты. «Человек решил, что ему нужно ехать в Екатеринбург, ему нужно гарантированное место в автобусе. Он открывает приложение и видит, что, например, третье место свободное. Нажимает кнопочку „оплатить“ — и все — это место за ним. Даже из дома выходить не надо», — объяснил собеседник. По его словам, для тех, кто пользуется кнопочными телефонами (например, пожилые), есть альтернатива — купить билет у водителя или в кассе. «Пожилые люди благодаря своей сплоченности и прохождению школ жизни — советское время и перестройка — да они еще получше нас с вами сориентируются в том, что и как надо делать. <…> Могут у водителя за наличку купить, и в кассе могут купить — все могут. Но я уверен, что подавляющее большинство пожилых людей и студенты, в первую очередь, научатся этим [приложением] пользоваться», — сказал Вотинцев. Он добавил, что все действия направлены на комфорт и безопасность пассажиров. Сейчас доехать до Екатеринбурга на этих автобусах стоит 131 рубль, а машины суммарно ходят 36 раз в день с интервалом около 20 минут. «Мы могли бы „ПАЗики“ купить или вообще телеги с лошадью. Но мы купили хорошие туристические автобусы с кондиционерами, чтобы людям было удобно. <…> Новый автобус сейчас стоит около 23 миллионов рублей, если его покупать сразу. А после отдачи всех лизинговых платежей, это будет под 50 миллионов. И у нас таких автобусов работает 14 в день», — сказал перевозчик.