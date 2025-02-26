26 февраля 2025

Бывший глава тюменского депспорта перешел на работу в районную администрацию

Экс-глава тюменского департамента спорта Борисевич нашел себе новую работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава тюменского депспорта возглавил управление в районной администрации
Экс-глава тюменского депспорта возглавил управление в районной администрации Фото:

Бывший директор департамента по спорту и молодежной политики тюменской администрации Сергей Борисевич перешел на работу в администрацию Нижнетавдинского района. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Сергей Борисевич работает начальником управление ЖКХ, строительства, газификации, дорожного хозяйства, транспорта и связи. В должность заступил в январе», — сообщили URA.RU в мэрии Нижнетавдинского района. 

Сергей Борисевич покинул пост главы департамента 9 января. Исполняет обязанности директора его заместитель Светлана Субботина. 

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Бывший директор департамента по спорту и молодежной политики тюменской администрации Сергей Борисевич перешел на работу в администрацию Нижнетавдинского района. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Сергей Борисевич работает начальником управление ЖКХ, строительства, газификации, дорожного хозяйства, транспорта и связи. В должность заступил в январе», — сообщили URA.RU в мэрии Нижнетавдинского района.  Сергей Борисевич покинул пост главы департамента 9 января. Исполняет обязанности директора его заместитель Светлана Субботина. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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