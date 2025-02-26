Бывший глава тюменского депспорта перешел на работу в районную администрацию

Экс-глава тюменского депспорта возглавил управление в районной администрации
Бывший директор департамента по спорту и молодежной политики тюменской администрации Сергей Борисевич перешел на работу в администрацию Нижнетавдинского района. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Сергей Борисевич работает начальником управление ЖКХ, строительства, газификации, дорожного хозяйства, транспорта и связи. В должность заступил в январе», — сообщили URA.RU в мэрии Нижнетавдинского района.
Сергей Борисевич покинул пост главы департамента 9 января. Исполняет обязанности директора его заместитель Светлана Субботина.
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