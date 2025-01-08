Тюменский департамент лишился своего руководителя

Об отставке сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич. Об увольнении с должности он написал в своих соцсетях.
«Сегодня завершается мой путь на посту директора городского департамента по спорту и молодежной политике. За плечами — почти олимпийский цикл! Приятно оглянуться назад и посмотреть, как много масштабных проектов мы воплотили в жизнь», — такое сообщение оставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Борисевич.
Чиновник вступил в должность в марте 2021 года. Тогда документ о его назначении подписал мэр Руслан Кухарук. Предшественник Борисевича — Евгений Хромин, перешел на работу в правительство Тюменской области. В своем посте Сергей Борисевич не сообщил, какой пост займет после ухода с администрации.
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