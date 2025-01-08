08 января 2025

Тюменский департамент лишился своего руководителя

Сергей Борисевич был уволен с поста директора тюменского департамента по спорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник проработал в должности почти четыре года
Чиновник проработал в должности почти четыре года Фото:

Об отставке сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич. Об увольнении с должности он написал в своих соцсетях.

«Сегодня завершается мой путь на посту директора городского департамента по спорту и молодежной политике. За плечами — почти олимпийский цикл! Приятно оглянуться назад и посмотреть, как много масштабных проектов мы воплотили в жизнь», — такое сообщение оставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Борисевич.

Чиновник вступил в должность в марте 2021 года. Тогда документ о его назначении подписал мэр Руслан Кухарук. Предшественник Борисевича — Евгений Хромин, перешел на работу в правительство Тюменской области. В своем посте Сергей Борисевич не сообщил, какой пост займет после ухода с администрации.

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Об отставке сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич. Об увольнении с должности он написал в своих соцсетях. «Сегодня завершается мой путь на посту директора городского департамента по спорту и молодежной политике. За плечами — почти олимпийский цикл! Приятно оглянуться назад и посмотреть, как много масштабных проектов мы воплотили в жизнь», — такое сообщение оставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Борисевич. Чиновник вступил в должность в марте 2021 года. Тогда документ о его назначении подписал мэр Руслан Кухарук. Предшественник Борисевича — Евгений Хромин, перешел на работу в правительство Тюменской области. В своем посте Сергей Борисевич не сообщил, какой пост займет после ухода с администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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