В зоне СВО погиб десантник из Пермского края Ложкин

Боец погиб 1 декабря 2024 года
В Нытвенском округе (Пермский край) простятся с погибшим в зоне специальной военной операции на Украине бойцом Евгением Ложкиным. Он служил в десантно-штурмовом подразделении, сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе специальной военной операции скончался наш земляк Евгений Ложкин. 1 декабря 2024 года, проявив мужество и героизм, верный воинской присяге, погиб при выполнении боевой задачи», — сказано в сообщении.
Прощание с бойцом состоится 28 февраля в 10:00 в Доме творчества. Затем проведут гражданскую панихиду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!