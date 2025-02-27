В зоне СВО погиб десантник из Пермского края Ложкин

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Боец погиб 1 декабря 2024 года
Боец погиб 1 декабря 2024 года Фото:

В Нытвенском округе (Пермский край) простятся с погибшим в зоне специальной военной операции на Украине бойцом Евгением Ложкиным. Он служил в десантно-штурмовом подразделении, сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе специальной военной операции скончался наш земляк Евгений Ложкин. 1 декабря 2024 года, проявив мужество и героизм, верный воинской присяге, погиб при выполнении боевой задачи», — сказано в сообщении.

Прощание с бойцом состоится 28 февраля в 10:00 в Доме творчества. Затем проведут гражданскую панихиду.

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В Нытвенском округе (Пермский край) простятся с погибшим в зоне специальной военной операции на Украине бойцом Евгением Ложкиным. Он служил в десантно-штурмовом подразделении, сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции скончался наш земляк Евгений Ложкин. 1 декабря 2024 года, проявив мужество и героизм, верный воинской присяге, погиб при выполнении боевой задачи», — сказано в сообщении. Прощание с бойцом состоится 28 февраля в 10:00 в Доме творчества. Затем проведут гражданскую панихиду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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