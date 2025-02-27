Челябинский бизнесмен Михаил Азаматов, осужденный за хищения на строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, в очередной раз не смог выйти из колонии досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это была его пятая попытка вернуться на свободу.
«В соответствии с позицией прокурора постановлением Калининского райсуда Челябинска отказано в удовлетворении ходатайства адвоката в интересах осужденного о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее Азаматов уже пытался выйти из колонии по УДО. Причем не один раз. Но также потерпел неудачу. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, с тех пор его поведение существенным образом не изменилось.
Азаматов был задержан в феврале 2020 года. С него началась череда посадок в минстрое области: были арестованы занимавшая на тот момент пост замминистра Татьяна Антонова и бывший директор «Челябоблинвестрой» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Алексей Абаимов. Все они, по версии следствия, получали взятки от бизнесмена.
По одному из обвинений дело Азаматова выделили в отдельное производство. По итогу он получил четыре года колонии. Сейчас в Курчатовском райсуде рассматривается другой материал с участием коммерсанта.
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