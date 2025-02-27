Жена погибшего на СВО челябинца обратилась к Бастрыкину из-за кражи ребенка

Мачеха девочки-подростка из Челябинска, мама которой умерла, а отец погиб на СВО, обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину из-за кражи ребенка из больницы сотрудниками опеки. Она заявила, что не лишена родительских прав, поэтому считает, что 14-летнюю девочку забрали незаконно. В пресс-службе регионального минсоца рассказали о причинах такого решения в отношении сироты.
«Сегодня без моего согласия и без моего разрешения органы опеки выкрали ребенка из больницы. Я законный представитель ребенка, не лишена прав! Обратилась к Бастрыкину, чтобы взял ситуацию на контроль» — рассказала URA.RU мачеха девочки Анна Щ.
Женщина рассказала, что органы опеки бросили ей в почтовый ящик письмо без почтовых штемпелей, поэтому она считает, что не была уведомлена законным образом. Несмотря на температуру у своих двоих детей, она лично отправилась в соцзащиту, чтобы потребовать разъяснений, а потом написала два заявления в полицию — на превышение полномочий органами опеки и на директора школы, которая обратилась к врачам из-за болезни сироты, после чего подростка госпитализировали.
«Я вдова Героя войны, но над нашей семьей издеваются. Двое суток не сплю, бегаю по инстанциям, чтобы вернуть ребенка. СК мне сообщил, что начал проверку органов опеки по статье за халатность», — написала Анна на своей странице в соцсети.
Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного минсоца, ребенок действительно был в больнице. Девочка старше десяти лет, она сама отказалась возвращаться в дом мачехи. Сейчас с ней работают психологи, кроме того, со стороны матери есть бабушка и дедушка, которые заинтересованы в возвращении внучки домой.
«Опекун заранее была уведомлена обо всех действиях органов опеки. Действия органов опеки были вызваны необходимостью защиты прав и законных интересов ребенка», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве подтвердили, что после смерти матери отец забрал девочку в свою новую семью. Спустя время он погиб на СВО.
«К сожалению, как мы сейчас понимаем, отношения в семье опекуна не сложились. В органы опеки поступили сигналы, свидетельствующие о нарушении прав подростка. Более того, ребенок сам категорически отказался от дальнейшего пребывания в семье опекуна. Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, установлено Семейным кодексом. И это мнение обязательно учитывается, если ребенок старше 10 лет», — добавили в пресс-службе минсоца.
В пресс-службе областного ведомства пояснили, что девочку зачислили в социально-реабилитационный центр исключительно по ее желанию. После этого будет решаться вопрос о ее дальнейшем жизнеустройстве. Других подробностей ситуации в ведомстве не раскрыли, ссылаясь на персональные данные ребенка.
«Подчеркнем, что мы обязательно будем действовать только исходя из интересов ребенка и с учетом ее мнения. У девочки есть еще бабушка и дедушка со стороны умершей матери, которые проживают не в Челябинске, но также в настоящее время изъявили согласие взять ребенка в семью. Ситуация находится на контроле министерства социальных отношений», — добавили в ведомстве.
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