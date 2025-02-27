Роспотребнадзор вернул десятки миллионов рублей в кошельки ямальцев

За 2024 год Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу помогло вернуть ямальцам 45 314 900 рублей. Об итогах за прошлый год рассказали в пресс-службе управления.
«Реализуя полномочия в установленной сфере деятельности, Управлением за 2024 год дано 499 заключений по делам, по результатам которых в пользу потребителей присуждено денежных средств в размере 45 314 900 рублей, из них компенсация морального вреда в размере 1 618 500 рублей», — сообщили на сайте окружного Роспотребнадзора. За прошедший год было подано 70 исковых заявлений в суд, из них 32 — в защиту прав конкретного потребителя и 38 — в защиту неопределенного круга лиц.
Суды рассмотрели 57 дел, из них были удовлетворены требования по 51 делу. В пользу потребителей присвоено 5 158 600 рублей, включая компенсацию морального вреда в размере 148 000 рублей.
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