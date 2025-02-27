Как правильно спать, чтобы похудеть

Нормализация сна может способствовать потере веса. Для качественного отдыха и поддержания здорового образа жизни взрослым рекомендуется спать 7-8 часов в сутки. Недостаток сна уменьшает мотивацию к физической активности, что приводит к снижению расхода калорий и замедлению процесса похудения. Об этом URA.RU сообщила врач-эндокринолог сервиса СберЗдоровья Дарья Пронина.
«Важно отметить, что аппетит человека контролируется гормонами: лептином, который отвечает за чувство сытости, и грелином, влияющим на чувство голода. При нехватке сна снижается уровень лептина, а показатель грелина, наоборот, растет, поэтому человек может есть больше, чем необходимо», — уточняет Пронина. Помимо прочего, недостаток сна вызывает изменения в тех областях мозга, которые отвечают за получение удовольствия и процесс принятия решений. Это, в свою очередь, приводит к повышенной тяге к продуктам с высоким содержанием сахара, калорий и жиров. Для качественного ночного отдыха взрослому человеку в среднем требуется 7-8 часов
Помимо влияния на аппетит и метаболизм, хороший сон способствует образованию белков, необходимых для поддержания мышечной массы. Большая мышечная масса ускоряет метаболизм, что также важно для процесса похудения. Таким образом, качественный ночной отдых играет ключевую роль в поддержании здорового баланса в организме и эффективности процесса снижения веса.
Эндокринолог отмечает, что для безопасного и эффективного снижения веса рекомендуется обратиться к квалифицированному диетологу и придерживаться ряда важных правил. Во-первых, ключевым аспектом является следование индивидуально подобранной диете, включающей калорийный дефицит, установленный специалистом, повышенное содержание белков, полезных жиров и клетчатки, а также соблюдение правильного питьевого режима — около 1,5-2 литров воды в день, если нет медицинских противопоказаний.
Во-вторых, важна регулярная физическая активность, которая должна включать как силовые упражнения, так и кардионагрузки, такие как бег, плавание или ходьба, способствующие укреплению мышц. В-третьих, необходимо обеспечить адекватное восстановление организма, включая соблюдение режима работы и отдыха, достаточное количество сна и управление стрессом. В этом могут помочь консультации психолога.
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