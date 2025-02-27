Родня из Пермского края забрала малышей из Ставрополья, которых морили голодом

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Один из детей все еще проходит лечение в больнице
Один из детей все еще проходит лечение в больнице Фото:

В январе 2025 года в больницу Ставропольского края попали трое детей. Они были истощены, а один находился на грани жизни и смерти. У детей есть родственники в Пермском крае, которые забрали двух малышей к себе, после того как они выздоровели.

«Мы разыскали в Пермском крае бабушку и отца детей, которые, узнав, что произошло с детьми, сразу же приехали в Ставрополь. Они забрали двоих ребят, а третьего возьмут после того, как он поправится в больнице», — передает 59.ru слова уполномоченной по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко.

Истощенных детей обнаружила сестра их матери. У одного из них были гематомы и пролежни, он находится в крайне тяжелом состоянии. Его и двух других детей отправили в больницу. В истязании малышей обвиняют их 27-летрнюю мать. В ее отношении заведено уголовное дело.

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В январе 2025 года в больницу Ставропольского края попали трое детей. Они были истощены, а один находился на грани жизни и смерти. У детей есть родственники в Пермском крае, которые забрали двух малышей к себе, после того как они выздоровели. «Мы разыскали в Пермском крае бабушку и отца детей, которые, узнав, что произошло с детьми, сразу же приехали в Ставрополь. Они забрали двоих ребят, а третьего возьмут после того, как он поправится в больнице», — передает 59.ru слова уполномоченной по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко. Истощенных детей обнаружила сестра их матери. У одного из них были гематомы и пролежни, он находится в крайне тяжелом состоянии. Его и двух других детей отправили в больницу. В истязании малышей обвиняют их 27-летрнюю мать. В ее отношении заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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