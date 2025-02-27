Родня из Пермского края забрала малышей из Ставрополья, которых морили голодом

В январе 2025 года в больницу Ставропольского края попали трое детей. Они были истощены, а один находился на грани жизни и смерти. У детей есть родственники в Пермском крае, которые забрали двух малышей к себе, после того как они выздоровели.
«Мы разыскали в Пермском крае бабушку и отца детей, которые, узнав, что произошло с детьми, сразу же приехали в Ставрополь. Они забрали двоих ребят, а третьего возьмут после того, как он поправится в больнице», — передает 59.ru слова уполномоченной по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко.
Истощенных детей обнаружила сестра их матери. У одного из них были гематомы и пролежни, он находится в крайне тяжелом состоянии. Его и двух других детей отправили в больницу. В истязании малышей обвиняют их 27-летрнюю мать. В ее отношении заведено уголовное дело.
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