Губернатор Пермского края Дмитрий Махони вручил Виктории Циркуновой из Соликамского округа орден «Мать-героиня». Это событие произошло впервые в рамках празднования 302-летия со дня образования Перми, рассказал глава региона в своем telegram-канале. Также 12 июня повсеместно в стране празднуют День России.
«Впервые вручили знак особого отличия — орден „Мать-героиня“ — Виктории Циркуновой из Соликамского округа. Она вместе мужем воспитывает 12 детей. Гордимся такими семьями», — написал в мессенджере Дмитрий Махонин.
Родители заявляют, что воспитывают в собственных детях любовь, доброжелательность, заботу, взаимопомощь, понимание, уважение и бережное отношение к ближним и к друг к другу. Награда стала символом укрепления института семьи в РФ.
Традиция чествовать заслуги пермяков давно укрепилась в регионе. Этот год исключением не стал. Особого внимания были удостоены участники спецоперации ВС РФ на Украине. Свои награды получили:
- за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга медалью «За отвагу» награжден рядовой Анатолий Галавиев;
- медалью «За храбрость» I степени награжден старший лейтенант Тарас Половников;
- медалью «За храбрость» II степени награжден младший сержант Алексей Ракитин.
URA.RU уже писало, что в честь праздника в краевом центре установили новые звезды в память о прославленных жителей Прикамья. Шесть новых плит, с выгравированными на них именами и фамилиями, украсили Аллею Доблести и Славы на городской эспланаде. Подробнее обо всех происходящих торжествах — в онлай-трансляции URA.RU.
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