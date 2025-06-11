11 июня 2025

Махонин в день России наградил пермячку особым знаком за рождение 12 детей. Видео

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Награждение семьи приурочили к праздничным мероприятиям по случаю Дня города в Перми
Награждение семьи приурочили к праздничным мероприятиям по случаю Дня города в Перми Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махони вручил Виктории Циркуновой из Соликамского округа орден «Мать-героиня». Это событие произошло впервые в рамках празднования 302-летия со дня образования Перми, рассказал глава региона в своем telegram-канале. Также 12 июня повсеместно в стране празднуют День России.

«Впервые вручили знак особого отличия — орден „Мать-героиня“ — Виктории Циркуновой из Соликамского округа. Она вместе мужем воспитывает 12 детей. Гордимся такими семьями», — написал в мессенджере Дмитрий Махонин.

Родители заявляют, что воспитывают в собственных детях любовь, доброжелательность, заботу, взаимопомощь, понимание, уважение и бережное отношение к ближним и к друг к другу. Награда стала символом укрепления института семьи в РФ.

Традиция чествовать заслуги пермяков давно укрепилась в регионе. Этот год исключением не стал. Особого внимания были удостоены участники спецоперации ВС РФ на Украине. Свои награды получили:

  • за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга медалью «За отвагу» награжден рядовой Анатолий Галавиев;
  • медалью «За храбрость» I степени награжден старший лейтенант Тарас Половников;
  • медалью «За храбрость» II степени награжден младший сержант Алексей Ракитин.

URA.RU уже писало, что в честь праздника в краевом центре установили новые звезды в память о прославленных жителей Прикамья. Шесть новых плит, с выгравированными на них именами и фамилиями, украсили Аллею Доблести и Славы на городской эспланаде. Подробнее обо всех происходящих торжествах — в онлай-трансляции URA.RU.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махони вручил Виктории Циркуновой из Соликамского округа орден «Мать-героиня». Это событие произошло впервые в рамках празднования 302-летия со дня образования Перми, рассказал глава региона в своем telegram-канале. Также 12 июня повсеместно в стране празднуют День России. «Впервые вручили знак особого отличия — орден „Мать-героиня“ — Виктории Циркуновой из Соликамского округа. Она вместе мужем воспитывает 12 детей. Гордимся такими семьями», — написал в мессенджере Дмитрий Махонин. Родители заявляют, что воспитывают в собственных детях любовь, доброжелательность, заботу, взаимопомощь, понимание, уважение и бережное отношение к ближним и к друг к другу. Награда стала символом укрепления института семьи в РФ. Традиция чествовать заслуги пермяков давно укрепилась в регионе. Этот год исключением не стал. Особого внимания были удостоены участники спецоперации ВС РФ на Украине. Свои награды получили: URA.RU уже писало, что в честь праздника в краевом центре установили новые звезды в память о прославленных жителей Прикамья. Шесть новых плит, с выгравированными на них именами и фамилиями, украсили Аллею Доблести и Славы на городской эспланаде. Подробнее обо всех происходящих торжествах — в онлай-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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