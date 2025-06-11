Gazan порадовал пермяков уже полюбившимися хитами и новыми треками
Артист Gazan первым из хэдлайнеров поднялся на сцену в рамках проведения пермского фестиваля «Блогеры России». Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU.
«На разгореве была группа „Гуарана“. Следом выступил Gazan. В его репуртуаре популярный трек „Бархатные тяги“, который он не исполнил в прошлом году, когда посещал Пермь», — пояснил корреспондент агентства.
Торжеста по случаю празднования Дня города в прикамской столице проходят во всех микрорайонах. Подробнее о самых интересных событиях праздника — в трансляции URA.RU.
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