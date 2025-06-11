11 июня 2025

Gazan открыл выступление хэдлайнеров на фестивале «Блогеры России» в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Gazan порадовал пермяков уже полюбившимися хитами и новыми треками
Gazan порадовал пермяков уже полюбившимися хитами и новыми треками Фото:

Артист Gazan первым из хэдлайнеров поднялся на сцену в рамках проведения пермского фестиваля «Блогеры России». Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU.

«На разгореве была группа „Гуарана“. Следом выступил Gazan. В его репуртуаре популярный трек „Бархатные тяги“, который он не исполнил в прошлом году, когда посещал Пермь», — пояснил корреспондент агентства.

Торжеста по случаю празднования Дня города в прикамской столице проходят во всех микрорайонах. Подробнее о самых интересных событиях праздника — в трансляции URA.RU.

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Артист Gazan первым из хэдлайнеров поднялся на сцену в рамках проведения пермского фестиваля «Блогеры России». Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU. «На разгореве была группа „Гуарана“. Следом выступил Gazan. В его репуртуаре популярный трек „Бархатные тяги“, который он не исполнил в прошлом году, когда посещал Пермь», — пояснил корреспондент агентства. Торжеста по случаю празднования Дня города в прикамской столице проходят во всех микрорайонах. Подробнее о самых интересных событиях праздника — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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