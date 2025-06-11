Число пострадавших жителей Пермского края от клещей резко возросло

Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье перевалило за 16 тысяч. Об этом со ссылкой на данные краевого управления Роспотребнадзора сообщила пресс-служба минздрава региона.
«С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 16 328 граждан. Среди них — 3 126 детей», — написано в telegram-канале ведомства.
Лабораторные исследования показали, что в 48,4% случаях клещи были инфицированы боррелиозом, в 4,2% — эрлихиозом человека, в 1,1 % — клещевым энцефалитом (КВЭ) и в 1 % — гранулоцитарным анаплазмозом. Еще неделей ранее число пострадавших приближалось к 13,5 тысячи человек. Что делать если укус уже произошел — узнаете здесь.
Простые меры предосторожности помогут предотвратить печальные последствия. Эксперты советуют:
- провести обработку территории против клещей специальными средствами;
- всегда носить защитную одежду;
- использовать репелленты в соответствии с инструкцией производителя;
- проводить самостоятельные осмотры после посещения мест с высокой травой и кустарниками.
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