11 июня 2025

Число пострадавших жителей Пермского края от клещей резко возросло

Роспотребнадзор: в Пермском крае от укусов клещей пострадало 16,3 тысячи жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе установилась комфортная погода для сезонной активизации паразитов
В регионе установилась комфортная погода для сезонной активизации паразитов Фото:

Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье перевалило за 16 тысяч. Об этом со ссылкой на данные краевого управления Роспотребнадзора сообщила пресс-служба минздрава региона.

«С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 16 328 граждан. Среди них — 3 126 детей», — написано в telegram-канале ведомства.

Лабораторные исследования показали, что в 48,4% случаях клещи были инфицированы боррелиозом, в 4,2% — эрлихиозом человека, в 1,1 % — клещевым энцефалитом (КВЭ) и в 1 % — гранулоцитарным анаплазмозом. Еще неделей ранее число пострадавших приближалось к 13,5 тысячи человек. Что делать если укус уже произошел — узнаете здесь.

Простые меры предосторожности помогут предотвратить печальные последствия. Эксперты советуют:

  • провести обработку территории против клещей специальными средствами;
  • всегда носить защитную одежду;
  • использовать репелленты в соответствии с инструкцией производителя;
  • проводить самостоятельные осмотры после посещения мест с высокой травой и кустарниками.

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Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье перевалило за 16 тысяч. Об этом со ссылкой на данные краевого управления Роспотребнадзора сообщила пресс-служба минздрава региона. «С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 16 328 граждан. Среди них — 3 126 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Лабораторные исследования показали, что в 48,4% случаях клещи были инфицированы боррелиозом, в 4,2% — эрлихиозом человека, в 1,1 % — клещевым энцефалитом (КВЭ) и в 1 % — гранулоцитарным анаплазмозом. Еще неделей ранее число пострадавших приближалось к 13,5 тысячи человек. Что делать если укус уже произошел — узнаете здесь. Простые меры предосторожности помогут предотвратить печальные последствия. Эксперты советуют:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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