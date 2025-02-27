Названа возможная причина смерти актера Джина Хэкмена и его жены

TMZ: актер Джин Хэкмен и его жена отравились угарным газом
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Хэкмен и его жена могли умереть от отравления газом, полиция ничего не исключает
Хэкмен и его жена могли умереть от отравления газом, полиция ничего не исключает Фото:

Актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен, его жена Бетси Аракава и собака могли умереть из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на дочь актера Элизабет Хэкмен.

«Элизабет Джин Хэкмен рассказала <...> что (в семье — прим. URA.RU) не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы <...> Семья считает, что речь может идти об отравлении угарным газом», — передает слова Элизабет Хэкмен портал TMZ. При этом, по ее словам, правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

Полиция обнаружила тела супругов 27 февраля. При этом шериф округа Санта-Фе — Адан Мендоса, сообщил, что, на момент приезда полиции, они были мертвыми не менее суток. Помощники шерифа ничего не исключают и продолжают расследование, подчеркнул Мендоса, его слова приводят в TMZ.

Хэкмен известен ролями в фильмах «Разговор», «Бони и Клайд», «Супермен» и «Французский связной» и «Непрощенный». За последние два актер был удостоен премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Он скончался в возрасте 95 лет.

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Актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен, его жена Бетси Аракава и собака могли умереть из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на дочь актера Элизабет Хэкмен. «Элизабет Джин Хэкмен рассказала <...> что (в семье — прим. URA.RU) не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы <...> Семья считает, что речь может идти об отравлении угарным газом», — передает слова Элизабет Хэкмен портал TMZ. При этом, по ее словам, правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Полиция обнаружила тела супругов 27 февраля. При этом шериф округа Санта-Фе — Адан Мендоса, сообщил, что, на момент приезда полиции, они были мертвыми не менее суток. Помощники шерифа ничего не исключают и продолжают расследование, подчеркнул Мендоса, его слова приводят в TMZ. Хэкмен известен ролями в фильмах «Разговор», «Бони и Клайд», «Супермен» и «Французский связной» и «Непрощенный». За последние два актер был удостоен премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Он скончался в возрасте 95 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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