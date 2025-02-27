Бывший президент Франции Франсуа Олланд высказал мнение, что Евросоюзу следует нанести финансовый удар по лидеру США Дональду Трампу. Он заявил, что Трамп больше всего реагирует на деньги и финансовые интересы.
«Единственное, что он понимает — это деньги, он реагирует только на кошелек. Нам, европейцам и французам, необходимо быть на передовой и дать ему мощный ответ», — заявил Олланд в интервью телеканалу BFMTV.
Экс-президент Франции также указал на то, что Трамп «нагло» потребовал от Украины доступ к редкоземельным элементам, при этом не предоставив ей надежных гарантий безопасности. В завершение Олланд подчеркнул, что Европа должна действовать так, чтобы нанести ущерб экономике США.
США прогнозируют, что сотрудничество с Украиной в области редкоземельных металлов принесет прибыль в размере 20 миллиардов долларов. Эти средства могут быть использованы для уменьшения дефицита государственного бюджета и сокращения налоговой нагрузки для граждан США. Зеленский скоро посетит Вашингтон для подписания документа, пишет телеканал «Царьград».
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