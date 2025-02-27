Жительницу Прикамья, задушившую соседку бельевой веревкой, отдадут под суд

На время следствия обвиняемую поместили под стражу
В Пермском крае жительницу Верещагино осудят за хладнокровное убийство своей соседи с помощью бельевой веревки. Было собрано достаточное количество доказательств, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Верещагино, обвиняемой в убийстве. Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — написано в telegram-канале ведомства.
Убийство произошло рано утром 25 декабря. URA.RU уже писало, что причиной злодеяния стала ссора, вспыхнувшая между двумя женщинами.
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