27 февраля 2025

В России будут охранять аэропорты и вокзалы при помощи ружей и пистолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охранять аэропорты и вокзалы в России будут с ружьями
Охранять аэропорты и вокзалы в России будут с ружьями Фото:

Охрану объектов транспорта, в первую очередь аэропортов и вокзалов, усилят огнестрельным оружием и модернизированными средствами противодействия БПЛА. Минтранс разработал соответствующий перечень вооружения, постановление должно вступить в силу с 1 сентября.

«Охрану аэропортов и вокзалов усилят новыми видами вооружения и обмундирования <…> К привычным электрошокерам, резиновым дубинкам и наручникам на пунктах досмотра добавятся пистолеты, а на периметре — каски, охотничьи ружья и модернизированные средства противодействия БПЛА», — цитируют документ «Известия».

В России предложили привлекать силовиков к охране ТЦ из-за угрозы терактов. В частности, в Госдуме заявили о необходимости возложить на частные охранные организации (ЧОО) прямую обязанность обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Охрану объектов транспорта, в первую очередь аэропортов и вокзалов, усилят огнестрельным оружием и модернизированными средствами противодействия БПЛА. Минтранс разработал соответствующий перечень вооружения, постановление должно вступить в силу с 1 сентября. «Охрану аэропортов и вокзалов усилят новыми видами вооружения и обмундирования <…> К привычным электрошокерам, резиновым дубинкам и наручникам на пунктах досмотра добавятся пистолеты, а на периметре — каски, охотничьи ружья и модернизированные средства противодействия БПЛА», — цитируют документ «Известия». В России предложили привлекать силовиков к охране ТЦ из-за угрозы терактов. В частности, в Госдуме заявили о необходимости возложить на частные охранные организации (ЧОО) прямую обязанность обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...