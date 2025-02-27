В России будут охранять аэропорты и вокзалы при помощи ружей и пистолетов

Охрану объектов транспорта, в первую очередь аэропортов и вокзалов, усилят огнестрельным оружием и модернизированными средствами противодействия БПЛА. Минтранс разработал соответствующий перечень вооружения, постановление должно вступить в силу с 1 сентября.
«Охрану аэропортов и вокзалов усилят новыми видами вооружения и обмундирования <…> К привычным электрошокерам, резиновым дубинкам и наручникам на пунктах досмотра добавятся пистолеты, а на периметре — каски, охотничьи ружья и модернизированные средства противодействия БПЛА», — цитируют документ «Известия».
В России предложили привлекать силовиков к охране ТЦ из-за угрозы терактов. В частности, в Госдуме заявили о необходимости возложить на частные охранные организации (ЧОО) прямую обязанность обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.
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