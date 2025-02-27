ХМАО вошел в рейтинг самых высоких зарплат в России

Югра оказалась одним из 11 регионов, где выплаты составляют более 100 тысяч рублей
Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмую строчку рейтинга по самой высокой средней зарплате в России. Кроме того, по итогам 2024 года, Югра оказалась одним из 11 регионов, где выплаты составляют более 100 тысяч рублей.
«Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила 100 тысяч рублей… ХМАО — седьмое место», — выяснили РИА Новости.
Среднемесячная заработная плата в Ханты-Мансийске в 2024 году составила 128 865 рублей. Это на 8,1% больше, чем годом ранее.
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