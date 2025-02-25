Среднемесячная заработная плата в Ханты-Мансийске в 2024 году составила 128 865 рублей. Это на 8,1% больше, чем годом ранее, сообщил в своем отчете за 2024 год глава столицы ХМАО Максим Ряшин.
«В 2024 году среднемесячная заработная плата одного работающего в организациях города, по оценке, составляет 128 865 рублей или 108,1% к 2023 году (119 189,4 рублей). Среднедушевой доход — 80 374 рубля (в 2023 году — 65 861,4 рублей)» — написано в документе.
Также поднялась пенсия ханты-мансийцев. В 2024 году она составила в среднем 32 793 рубля, что на 13% выше уровня прошлого года. К тому же у пенсионеров столицы округа есть дополнительные выплаты из Негосударственного пенсионного фонда, средняя сумма которых составляет 926 рублей.
Численность постоянного населения Ханты-Мансийска в 2024 году увеличилась на 1,5%, относительно показателей предыдущего года. Основной причиной этого стал уровень рождаемости, превосходящий смертность в два раза.
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