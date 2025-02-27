27 февраля 2025

Средняя зарплата в ЯНАО достигла 164 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО стал вторым по самой высокой зарплате в России
ЯНАО стал вторым по самой высокой зарплате в России Фото:

По итогам 2024 года, ЯНАО занял вторую строчку рейтинга регионов России с самой большой заработной платой. Среднемесячные выплаты Ямальцев достигли 164 тысяч рублей.

«Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России… тСамые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости.

Всего в России 11 регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. В этот список входят и соседи — югорчане. Среднероссийский же показатель составил 88 тысяч рублей.

Заработки курьеров на Ямале встали на один уровень с доходами обладателей самых дефицитных и сложных профессий — прорабов, мастеров строительно-монтажных работ и машинистов. В среднем доход курьеров составляет 190 тысяч рублей и спрос на эту профессию продолжает расти.

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По итогам 2024 года, ЯНАО занял вторую строчку рейтинга регионов России с самой большой заработной платой. Среднемесячные выплаты Ямальцев достигли 164 тысяч рублей. «Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России… тСамые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости. Всего в России 11 регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. В этот список входят и соседи — югорчане. Среднероссийский же показатель составил 88 тысяч рублей. Заработки курьеров на Ямале встали на один уровень с доходами обладателей самых дефицитных и сложных профессий — прорабов, мастеров строительно-монтажных работ и машинистов. В среднем доход курьеров составляет 190 тысяч рублей и спрос на эту профессию продолжает расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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