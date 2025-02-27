Средняя зарплата в ЯНАО достигла 164 тысяч рублей

По итогам 2024 года, ЯНАО занял вторую строчку рейтинга регионов России с самой большой заработной платой. Среднемесячные выплаты Ямальцев достигли 164 тысяч рублей.
«Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России… тСамые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости.
Всего в России 11 регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. В этот список входят и соседи — югорчане. Среднероссийский же показатель составил 88 тысяч рублей.
Заработки курьеров на Ямале встали на один уровень с доходами обладателей самых дефицитных и сложных профессий — прорабов, мастеров строительно-монтажных работ и машинистов. В среднем доход курьеров составляет 190 тысяч рублей и спрос на эту профессию продолжает расти.
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