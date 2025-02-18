Зарплата курьеров в ЯНАО выросла до 190 тысяч рублей

Заработки курьеров на Ямале встали на один уровень с доходами обладателей самых дефицитных и сложных профессий — прорабов, мастеров строительно-монтажных работ и машинистов. В среднем доход курьеров составляет 190 тысяч рублей и спрос на эту профессию продолжает расти, сообщают аналитики онлайн-рекрутинга.
«На Ямале одной из самых востребованных стала профессия курьера. Уровень заработка от среднего дохода ямальцев составляет 192% или 191 тысячу рублей. В этом же списке — прорабы, мастера строительно-монтажных работ с доходом в 200 тысяч рублей, машинисты (189 тысяч рублей), инженеры различных специализаций (185 тысяч рублей), а также автослесари и автомеханики (160 тысяч рублей)», — свидетельствуют данные российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Гораздо меньше курьеров зарабатывают начальники производства (157 тысяч рублей), монтажники (156 тысяч рублей), сварщики (117 тысяч рублей). По-прежнему рынок труда очень нуждается в водителях, но и их доходы не сравнить с курьерским заработком: 156 тысяч рублей.
Мерчандайзеры тоже вошли в топ-20 наиболее востребованных в ЯНАО. Но при этом уровень зарплатных предложений для них составил 40 тысяч рублей, что составляет 40% от актуальной медианы предлагаемых зарплат в ЯНАО. Также не везет продавцам и операторам call-центров.
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