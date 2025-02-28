Spiegel: Германия хочет создать ядерное оружие в ответ на решение Трампа по РФ

В ходе решения украинского конфликта президент США Дональд Трамп выразил поддержку России, что вызвало сомнения в ФРГ в надежности американской стороны как стратегического партнера. В связи с этим в Германии хотят нарастить потенциал ядерного вооружения, сообщил Spiegel.
«В конфликте на Украине Трамп встал на сторону России. На президента США больше полагаться нельзя. Это означает, что немцам и европейцам необходим собственный потенциал ядерного сдерживания. Германии нужен новый ядерный зонтик», — говорится в материале. Отмечается, что создание ядерного обеспечения станет ключевым фактором, обеспечивающим возможность Германии и Европы самостоятельно определять свои интересы на международной арене в контексте взаимодействия с Россией, США и Китаем.
Дональд Трамп заявил, что Украина может не рассчитывать на членство в НАТО. В РФ ранее говорили об этом, как об одном из пунктов для заключения мирного договора. Также американский лидер не будет предоставлять Киеву значительные гарантии безопасности. Соответствующие полномочия он передал Европе, передает деловое издание «Взгляд». Также, по словам Трампа, Россия выполнит договоренности по Украине. Президент США уверен в этом, свои слова он подкрепил суждением, что давно знает лидера РФ Владимира Путина, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.