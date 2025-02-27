В уличных киосках Перми торговали опасными суши и шаурмой

Власти Перми проверили работу НТО объектов по продаже готовой еды. Выяснилось, что 12 из 18 точек торгуют с нарушениями.
«В НТО не может быть в полной мере организована работа общепита. Если учитывать все санитарных нормы и правила», — сообщается на сайте администрации города.
Самые частые нарушения приемка продукции без маркировок и документов, торговля просрочкой, отсутствие медкнижек у персонала, отсутствие исправных сетей водоснабжения. Проверки проводились с 13 января по 11 февраля 2025 года.
Материалы по точкам-нарушителям направлены в Роспотребнадзор по Пермскому краю и прокуратуру города Перми. На сегодняшний день в двух объектах, расположенных на муниципальной земле, приостановлена деятельность. Это столовая по улице Революции, 68б и киоск по продаже шаурмы на улице Данщина, 14. Также временно закрыта «Настоящая пекарня» по улице Революции, 68б, кафе «Шаурма № 1» по адресам: улица Крисанова, 12а, улица Лодыгина, 36а, улица Запорожская,196. А также «Суши Маркет» по улице Попова, 16.
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