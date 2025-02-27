27 февраля 2025

В уличных киосках Перми торговали опасными суши и шаурмой

Мэрия нашла опасную выпечку, шаурму и суши в 12 из 18 пермских НТО
© Служба новостей «URA.RU»
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В уличных кафе нашли множество нарушений
В уличных кафе нашли множество нарушений Фото:

Власти Перми проверили работу НТО объектов по продаже готовой еды. Выяснилось, что 12 из 18 точек торгуют с нарушениями.

«В НТО не может быть в полной мере организована работа общепита. Если учитывать все санитарных нормы и правила», — сообщается на сайте администрации города.

Самые частые нарушения приемка продукции без маркировок и документов, торговля просрочкой, отсутствие медкнижек у персонала, отсутствие исправных сетей водоснабжения. Проверки проводились с 13 января по 11 февраля 2025 года.

Материалы по точкам-нарушителям направлены в Роспотребнадзор по Пермскому краю и прокуратуру города Перми. На сегодняшний день в двух объектах, расположенных на муниципальной земле, приостановлена деятельность. Это столовая по улице Революции, 68б и киоск по продаже шаурмы на улице Данщина, 14. Также временно закрыта «Настоящая пекарня» по улице Революции, 68б, кафе «Шаурма № 1» по адресам: улица Крисанова, 12а, улица Лодыгина, 36а, улица Запорожская,196. А также «Суши Маркет» по улице Попова, 16.

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Власти Перми проверили работу НТО объектов по продаже готовой еды. Выяснилось, что 12 из 18 точек торгуют с нарушениями. «В НТО не может быть в полной мере организована работа общепита. Если учитывать все санитарных нормы и правила», — сообщается на сайте администрации города. Самые частые нарушения приемка продукции без маркировок и документов, торговля просрочкой, отсутствие медкнижек у персонала, отсутствие исправных сетей водоснабжения. Проверки проводились с 13 января по 11 февраля 2025 года. Материалы по точкам-нарушителям направлены в Роспотребнадзор по Пермскому краю и прокуратуру города Перми. На сегодняшний день в двух объектах, расположенных на муниципальной земле, приостановлена деятельность. Это столовая по улице Революции, 68б и киоск по продаже шаурмы на улице Данщина, 14. Также временно закрыта «Настоящая пекарня» по улице Революции, 68б, кафе «Шаурма № 1» по адресам: улица Крисанова, 12а, улица Лодыгина, 36а, улица Запорожская,196. А также «Суши Маркет» по улице Попова, 16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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