Пьяная мать оставила коляску с младенцем в подъезде в Мурино

В ночь на 28 февраля в Мурино (Ленинградская область) молодая мать оставила трехнедельную дочь в коляске в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«28 февраля в 00:11 в полицию Всеволожского района поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Шувалова в Мурино, на 17-м этаже, стоит коляска с младенцем», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Ребенок, родившийся 5 февраля, сейчас находится в безопасности и полностью здоров. Рядом с местом происшествия была задержана 21-летняя женщина из Адмиралтейского района, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанная призналась, что оставила дочь у двери биологического отца ребенка, 33-летнего самозанятого жителя Мурино. Она утверждала, что не желает заниматься воспитанием малышки. Отмечается, что имя отца не значится в свидетельстве о рождении девочки. После задержания мать пыталась вернуться за ребенком, однако ее уже ожидала полиция.
Женщина была доставлена в местный отдел и помещена в камеру. Младенец, в свою очередь, передан биологическому отцу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела против матери за оставление ребенка в опасности.
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