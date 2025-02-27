Пьяный екатеринбуржец домогался до 8-летней дочери

Силовики задержали подозреваемого
В Екатеринбурге 37-летнего мужчину обвинили в домогательствах к восьмилетней дочери. Подробности истории рассказал источник URA.RU.
«С заявлением в полицию обратилась жена мужчины. Она заявила, что 3 февраля он в состоянии алкогольного опьянения приставал к дочери и совершил развратные действия», — сообщил инсайдер агентства.
Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Сейчас он находится в спецприемнике. В пресс-службе свердловского СК от комментариев отказались.
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