27 февраля 2025

Пьяный екатеринбуржец домогался до 8-летней дочери

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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Силовики задержали подозреваемого Фото:

В Екатеринбурге 37-летнего мужчину обвинили в домогательствах к восьмилетней дочери. Подробности истории рассказал источник URA.RU.

«С заявлением в полицию обратилась жена мужчины. Она заявила, что 3 февраля он в состоянии алкогольного опьянения приставал к дочери и совершил развратные действия», — сообщил инсайдер агентства.

Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Сейчас он находится в спецприемнике. В пресс-службе свердловского СК от комментариев отказались.

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В Екатеринбурге 37-летнего мужчину обвинили в домогательствах к восьмилетней дочери. Подробности истории рассказал источник URA.RU. «С заявлением в полицию обратилась жена мужчины. Она заявила, что 3 февраля он в состоянии алкогольного опьянения приставал к дочери и совершил развратные действия», — сообщил инсайдер агентства. Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Сейчас он находится в спецприемнике. В пресс-службе свердловского СК от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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