27 февраля 2025

В аэропорту ХМАО таможенники изъяли партию опасной фасоли

В Сургуте таможенники изъяли партию фасоли с жуками
© Служба новостей «URA.RU»
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Россельхознадзор в аэропорту Сургута изъял фасоль, зараженную жуками
Россельхознадзор в аэропорту Сургута изъял фасоль, зараженную жуками Фото:

В Сургуте (ХМАО) Россельхознадзор изъял партию сушеной фасоли, зараженную четырехпятнистой зерновкой. Это жук-вредитель, который в России входит в список особо опасных карантинных объектов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

«Зараженная продукция (фасоль сушеная весом 1,4 кг) ввезена в багаже пассажиром, прибывшим из Республики Таджикистан. По результатам энтомологической экспертизы, проведенной в филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“, подтвержден карантинный вредитель четырехпятнистая зерновка», — сообщает пресс-служба на сайте.

Вся продукция была изъята и уничтожена. Владелец привлечен к административной ответственности.

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В Сургуте (ХМАО) Россельхознадзор изъял партию сушеной фасоли, зараженную четырехпятнистой зерновкой. Это жук-вредитель, который в России входит в список особо опасных карантинных объектов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. «Зараженная продукция (фасоль сушеная весом 1,4 кг) ввезена в багаже пассажиром, прибывшим из Республики Таджикистан. По результатам энтомологической экспертизы, проведенной в филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“, подтвержден карантинный вредитель четырехпятнистая зерновка», — сообщает пресс-служба на сайте. Вся продукция была изъята и уничтожена. Владелец привлечен к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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