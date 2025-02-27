В аэропорту ХМАО таможенники изъяли партию опасной фасоли

В Сургуте (ХМАО) Россельхознадзор изъял партию сушеной фасоли, зараженную четырехпятнистой зерновкой. Это жук-вредитель, который в России входит в список особо опасных карантинных объектов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.
«Зараженная продукция (фасоль сушеная весом 1,4 кг) ввезена в багаже пассажиром, прибывшим из Республики Таджикистан. По результатам энтомологической экспертизы, проведенной в филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“, подтвержден карантинный вредитель четырехпятнистая зерновка», — сообщает пресс-служба на сайте.
Вся продукция была изъята и уничтожена. Владелец привлечен к административной ответственности.
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