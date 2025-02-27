Пермяки стали брать меньше кредитов

В Пермском крае в 2024 году снизилось количество кредитов для физических лиц. Сумма займов сократилась на 17% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил управляющий банком ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.
«Мы фиксируем торможение кредитования физических и юридических лиц. Количество потребительских займов снижалось в 2024 году и продолжило падение начале 2025 года. Если Центробанк не будет смягчать свою политику, кредитование будет сокращаться дальше», — отметил Стрельников.
В 2024 году банк выдал жителям Пермского края 31,42 млрд рублей. Из них 14,04 млрд рублей составила ипотека, 9,55 млрд рублей — займы наличными и 7,83 млрд рублей — автокредиты. Объем ипотеки и потребительских кредитов за год сократились на 22% и 37% соответственно, а автокредиты выросли на 76%. «Автокредиты являются драйвером займов для физических лиц. На них есть спрос за счет появления на пермском рынке новых китайских брендов. В конце 2024 года наблюдается торможение рынка, из-за высоких ставок, но оно не существенное. Ожидаем, что темпы автокредитования продолжат снижаться в 2025 году», — добавил Стрельников.
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