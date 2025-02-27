Пермский психолог развеяла мифы о «Параде планет»

Последний день, когда пермяки смогут увидеть «Парад планет» — это 28 февраля. Небесные объекты «выстроятся» в одну линию. Психолог пермского классического университета Лина Зарипова рассказала, почему благодаря необычному астрологическому явлению не стоит сильно надеяться на решение жизненных проблем.
«Люди часто ищут знаки или предзнаменования, чтобы обрести опору в моменты сомнений или трудных решений. Это своеобразный способ разделить ответственность с чем-то большим, чем они сами — с судьбой, высшими силами или вселенной. Такая „Рука судьбы“ помогает снизить внутреннее напряжение, сделать выбор проще и снять часть морального груза», — цитирует слова доцента кафедры психологии развития ПГНИУ Лины Зариповой сайт вуза.
Однако, как отмечает Лина Зарипова, важно не переходить грань. Полная зависимость от предсказаний и прогнозов может лишить человека самостоятельности, смелости и веры в собственные силы. А такое явление, как «Парад планет», астрономами никогда не рассматривалось — оно придумано исключительно астрологами. Опасность, подчеркивает психолог, заключается в том, чтобы полностью переложить ответственность за свою судьбу на что-то внешнее, потерять пытливость ума и способность принимать решения.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Парад планет» — это такое явление, когда в одной области неба соберутся семь планет. Подобное явление происходит раз в 170 лет.
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